Беспалый президент Польши остался не у дел после позорной выходки против Лукашенко
Лидер Белоруссии Лукашенко счёл пиаром отказ Дуды от фото с ним на саммите ООН
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Life.ru
Участники климатического саммита ООН (COP29) в Баку не заметили отказа президента Польши Анджея Дуды сфотографироваться с лидерами стран-участниц из-за белорусского лидера Александра Лукашенко. По мнению главы Белоруссии, его коллега специально «пиарится».
«Никто это даже не заметил. Я там стоял спокойно. Подошёл пакистанский премьер, многие подошли поздоровались с уважением. Я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его нет», — цитирует Лукашенко БелТА.
Глава государства также высказался и о выступлении Дуды на саммите, где Анджей рассказывал о том, как Польша бережёт животный и растительный мир. По словам Лукашенко, ему стоило упомянуть про забор в Беловежской пуще, из-за которого гибнут звери.
«Они же ужас что творят! Они вырезали эту Беловежскую пущу, а он про растения рассказывает. Я уже не стал его там цеплять, хотя себе пометил тезисы», — подчеркнул президент Белоруссии.
Ранее Life.ru писал, что президент Польши подтвердил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково на севере страны нацелена против России. По словам польского лидера, изначально планировалось, что эта база будет создана для защиты от возможного ракетного удара со стороны Ирана, однако сейчас основная задача этой базы заключается в противодействии России. А глава польского Генштаба назвал реальной угрозу войны с Россией. Чтобы устранить её, уверен начальник, необходимы подготовка и рост обороноспособности республики.