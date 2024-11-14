Беспалый президент Польши остался не у дел после позорной выходки против Лукашенко

Участники климатического саммита ООН (COP29) в Баку не заметили отказа президента Польши Анджея Дуды сфотографироваться с лидерами стран-участниц из-за белорусского лидера Александра Лукашенко. По мнению главы Белоруссии, его коллега специально «пиарится».

«Никто это даже не заметил. Я там стоял спокойно. Подошёл пакистанский премьер, многие подошли поздоровались с уважением. Я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его нет», — цитирует Лукашенко БелТА.

Глава государства также высказался и о выступлении Дуды на саммите, где Анджей рассказывал о том, как Польша бережёт животный и растительный мир. По словам Лукашенко, ему стоило упомянуть про забор в Беловежской пуще, из-за которого гибнут звери.

«Они же ужас что творят! Они вырезали эту Беловежскую пущу, а он про растения рассказывает. Я уже не стал его там цеплять, хотя себе пометил тезисы», — подчеркнул президент Белоруссии.