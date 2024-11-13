Президент Польши Дуда потерял часть пальца

В начале октября во время встречи с президентом Грузии Дуда впервые появился с ортезом. Тогда было неизвестно, что случилось с рукой главы государства. Сейчас же стало ясно, что причиной травмы стала «мелкая бытовая авария».

Ранее Life.ru писал, что президент Польши подтвердил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково на севере страны нацелена против России. По словам польского лидера, изначально планировалось, что эта база будет создана для защиты от возможного ракетного удара со стороны Ирана, однако сейчас основная задача этой базы заключается в противодействии России.