Польша развернула американскую базу ПРО в 165 км от границы с Россией
Президент Польши Дуда: База ПРО Aegis в Редзиково направлена против России
Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково на севере страны нацелена против России. По словам Дуды, изначально планировалось, что эта база будет создана для защиты от возможного ракетного удара со стороны Ирана.
«Впервые я услышал о проекте строительства базы ПРО в Польше в 2008 году, когда я занимал пост самого молодого министра в канцелярии президента Леха Качиньского. Тогда президент Качиньский сказал мне: «Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, предназначенные для защиты удаленных территорий от угрозы, например, со стороны Ирана», — отметил он.
Польский лидер признал, что в настоящее время основная задача этой базы заключается в противодействии России.
Американская база противоракетной обороны Aegis, расположенная всего в 165 километрах от российской границы, официально открыта в среду в Редзиково. В церемонии открытия, которую транслирует Польское телевидение, участвуют президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. База включает радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).
Ранее глава польского Генштаба Веслав Кукула назвал реальной угрозу войны с Россией. Чтобы устранить её, уверен начальник, необходимы подготовка и рост обороноспособности республики.
AP / TASS