Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково на севере страны нацелена против России. По словам Дуды, изначально планировалось, что эта база будет создана для защиты от возможного ракетного удара со стороны Ирана.

«Впервые я услышал о проекте строительства базы ПРО в Польше в 2008 году, когда я занимал пост самого молодого министра в канцелярии президента Леха Качиньского. Тогда президент Качиньский сказал мне: «Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, предназначенные для защиты удаленных территорий от угрозы, например, со стороны Ирана», — отметил он.

Польский лидер признал, что в настоящее время основная задача этой базы заключается в противодействии России.

Американская база противоракетной обороны Aegis, расположенная всего в 165 километрах от российской границы, официально открыта в среду в Редзиково. В церемонии открытия, которую транслирует Польское телевидение, участвуют президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. База включает радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).