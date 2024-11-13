Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 13:57

Польша развернула американскую базу ПРО в 165 км от границы с Россией

Президент Польши Дуда: База ПРО Aegis в Редзиково направлена против России

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково на севере страны нацелена против России. По словам Дуды, изначально планировалось, что эта база будет создана для защиты от возможного ракетного удара со стороны Ирана.

«Впервые я услышал о проекте строительства базы ПРО в Польше в 2008 году, когда я занимал пост самого молодого министра в канцелярии президента Леха Качиньского. Тогда президент Качиньский сказал мне: «Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, предназначенные для защиты удаленных территорий от угрозы, например, со стороны Ирана», — отметил он.

Польский лидер признал, что в настоящее время основная задача этой базы заключается в противодействии России.

Американская база противоракетной обороны Aegis, расположенная всего в 165 километрах от российской границы, официально открыта в среду в Редзиково. В церемонии открытия, которую транслирует Польское телевидение, участвуют президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. База включает радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).

В Польше обвинили Зеленского в попытках втянуть страну в войну с РФ
В Польше обвинили Зеленского в попытках втянуть страну в войну с РФ

Ранее глава польского Генштаба Веслав Кукула назвал реальной угрозу войны с Россией. Чтобы устранить её, уверен начальник, необходимы подготовка и рост обороноспособности республики.

Обложка ©

AP / TASS

Марина Фещенко
  • Новости
  • Польша
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar