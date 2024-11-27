Киев позарился на здание бывшего российского генконсульства в Польше

«Мы уже направили официальную ноту польской стороне с просьбой о передаче этого здания и ожидаем конкретных ответов. В Великопольском воеводстве проживает множество граждан Украины, поэтому Познань рассматривается как одна из возможных локаций для расширения нашего консульского присутствия в Польше», — отметил министр.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отменил согласие на работу российского консульства в Познани, а трое дипломатов были признаны «нежелательными лицами» на территории страны. Это решение было принято после его заявления о задержании диверсанта, который якоьы планировал поджоги во Вроцлаве по указанию российских спецслужб, однако никаких доказательств этого не было представлено. Польские власти предоставили срок до 30 ноября для закрытия консульства и выезда дипломатов.