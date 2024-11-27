«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 10:42

Киев позарился на здание бывшего российского генконсульства в Польше

Сибига: Украина заинтересована в помещении бывшего генконсульства РФ в Познани

Украина проявляет интерес к получению в пользование помещений бывшего российского генконсульства в Познани. О таких амбициях сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью агентству Укринформ.

«Мы уже направили официальную ноту польской стороне с просьбой о передаче этого здания и ожидаем конкретных ответов. В Великопольском воеводстве проживает множество граждан Украины, поэтому Познань рассматривается как одна из возможных локаций для расширения нашего консульского присутствия в Польше», — отметил министр.

В армии Польши сделали выводы, посмотрев видео с русской ракетой «Орешник»
В армии Польши сделали выводы, посмотрев видео с русской ракетой «Орешник»

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отменил согласие на работу российского консульства в Познани, а трое дипломатов были признаны «нежелательными лицами» на территории страны. Это решение было принято после его заявления о задержании диверсанта, который якоьы планировал поджоги во Вроцлаве по указанию российских спецслужб, однако никаких доказательств этого не было представлено. Польские власти предоставили срок до 30 ноября для закрытия консульства и выезда дипломатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Karolis Kavolelis

Марина Фещенко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar