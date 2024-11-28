В отправке на Украину военного контингента НАТО сегодня нет особой нужды. Нужно сделать усилие на ужесточении антироссийских санкций. С таким заявлением выступил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире радиостанции ZET.

«Сейчас нет. На данном этапе это не то решение, которое нужно», — ответил он на вопрос о надобности отправки войск НАТО на Украину.

Сивера добавил, что к миру нужно прийти через поддержку киевского режима и давление на Россию, в том числе ограничением обхода санкций. Он добавил, что РФ не должна получать деньги с экспорта топлива. Когда Яцека спросили о возможности ввода польского контингента на Украину, он ответил, что Франция поднимает данный вопрос уже с февраля. Участие иностранных войск возможно, заключил поляк.