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28 ноября, 10:29

В Польше заговорили о вводе войск на Украину

Глава нацбеза Польши Сивера: Ввод войск на Украину возможен, но сейчас не время

В отправке на Украину военного контингента НАТО сегодня нет особой нужды. Нужно сделать усилие на ужесточении антироссийских санкций. С таким заявлением выступил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире радиостанции ZET.

«Сейчас нет. На данном этапе это не то решение, которое нужно», — ответил он на вопрос о надобности отправки войск НАТО на Украину.

Сивера добавил, что к миру нужно прийти через поддержку киевского режима и давление на Россию, в том числе ограничением обхода санкций. Он добавил, что РФ не должна получать деньги с экспорта топлива. Когда Яцека спросили о возможности ввода польского контингента на Украину, он ответил, что Франция поднимает данный вопрос уже с февраля. Участие иностранных войск возможно, заключил поляк.

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Shutterstock / FOTODOM / Red_Baron

Николай Рюмин
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