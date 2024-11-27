Медведев назвал условие для ударов России по базам НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключает вариант, при котором Россия будет вынуждена ударить по военным базам НАТО, включая военные хабы в Польше и Румынии. К этому может привести эскалация со стороны Запада, разрешившего Киеву атаковать территорию РФ своими дальнобойными ракетами.

«Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт», — заявил политик в интервью Al Arabiya.

По словам Медведева, страны Запада должны понимать, что они воюют на стороне Украины, поставляя ВСУ оружие, предоставляя финансовые средства и давая разрешение на использование американских и европейских ракет против России.

Зампред Совбеза РФ пояснил, что возможен любой — даже самый сложный и печальный сценарий, несмотря на то, что Россия настроена на установление мира.