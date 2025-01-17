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Регион
17 января, 08:49
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Рой вертолётов и катера: Раненых офицеров вывезли в Румынию со взорванной базы в порту Килия

Российские «Герани» сровняли с землёй базу с иностранными наёмниками ВСУ в Килии

Российские «Герани» сровняли с землёй базу с иностранными наёмниками ВСУ в порту Килия в Одесской области в ходе нескольких волн налётов. Среди ликвидированных – несколько десятков «диких гусей» и высокопоставленных «шишек» из Румынии, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.

«Сопротивление пишет, что прилетело по переправлявшейся военной технике и по румынским военным. Со стороны Румынии вышли спасательные катера и вылетело два вертолёта. По предварительным данным, у наёмников большие потери. Местные жители утверждают, что до трёх десятков погибли», – рассказал подпольщик.

По сведениям информаторов Лебедева, взрывы прогремели в Измаиле. Сопротивление считает, что удары настигли базы отдыха, где расположились иностранные военные. Подполье отмечает, что речь о латиноамериканцах.

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Ранее наёмник из Польши рассказал, что на украинском фронте сражается «сборная со всего мира». В составе иностранного легиона находятся бойцы из США, Великобритании, Германии, Норвегии, Латвии, Грузии, Хорватии, Колумбии, Бразилии и даже Тайваня. А накануне Life.ru стало известно о странной активности на крейсере «Украина», куда неожиданно зачастили офицеры НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Iryna Kalamurza

Андрей Бражников
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