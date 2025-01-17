Рой вертолётов и катера: Раненых офицеров вывезли в Румынию со взорванной базы в порту Килия

Российские «Герани» сровняли с землёй базу с иностранными наёмниками ВСУ в порту Килия в Одесской области в ходе нескольких волн налётов. Среди ликвидированных – несколько десятков «диких гусей» и высокопоставленных «шишек» из Румынии, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.

«Сопротивление пишет, что прилетело по переправлявшейся военной технике и по румынским военным. Со стороны Румынии вышли спасательные катера и вылетело два вертолёта. По предварительным данным, у наёмников большие потери. Местные жители утверждают, что до трёх десятков погибли», – рассказал подпольщик.