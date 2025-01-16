Офицеры НАТО и кабели: Странная активность замечена на ржавеющем в порту крейсере «Украина»

Иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, подозреваются в создании штаба на крейсере «Украина», который стоит в порту Николаева. По информации подполья, бойцы начали активно посещать это судно, сообщает РИА «Новости».

«В порту Николаева у ракетного крейсера «Украина», который ржавеет вот уже много лет у достроечной стенки на территории Николаевского судостроительного завода, стали замечать регулярные визиты групп иностранцев, которые осматривали корабль изнутри», — заявил источник в подполье.

К судну были проведены коммуникации. Тем не менее цель визитов натовских офицеров на «Украину» остаётся неясной. Есть вероятность, что они хотят вывезти оставшиеся ресурсы или создать штаб внутри судна.

Строительство корабля было приостановлено в 1996 году из-за нехватки финансирования. В конце 2017 года украинское оборонное ведомство объявило, что это судно им не нужно. Планы по его продаже и использованию вырученных средств для строительства новых кораблей также не увенчались успехом.