Большинство наёмников после ранений уезжают домой, рассказал пленный санитар ВСУ
Пленный санитар ВСУ Набока: Раненые наёмники после лечения уезжают домой
Большая часть раненых наёмников ВСУ уезжает домой после лечения. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный санитар из Харькова Евгений Набока. По его словам, лечились иностранцы в общих палатах, на общих условиях, привилегиями не пользовались.
«В основном уезжали к себе, ну, потому что там ранения тяжёлые, в основном тяжёлые ранения. Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили», — сказал собеседник агентства.
Сам Евгений служил санитаром в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове. Обычно туда попадали украинские солдаты и наёмники с тяжёлыми ранениями.
Ранее военнопленный наёмник из Польши рассказал, что на украинском фронте воюет «сборная со всего мира». В составе иностранного легиона принимают участие бойцы из США, Великобритании, Германии, Норвегии, Латвии, Грузии, Хорватии, Колумбии, Бразилии и даже Тайваня.
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