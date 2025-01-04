Большая часть раненых наёмников ВСУ уезжает домой после лечения. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный санитар из Харькова Евгений Набока. По его словам, лечились иностранцы в общих палатах, на общих условиях, привилегиями не пользовались.

«В основном уезжали к себе, ну, потому что там ранения тяжёлые, в основном тяжёлые ранения. Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили», — сказал собеседник агентства.

Сам Евгений служил санитаром в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове. Обычно туда попадали украинские солдаты и наёмники с тяжёлыми ранениями.