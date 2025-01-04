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4 января, 11:43

«Боимся ходить по Украине»: Пленный ВСУшник решил отказаться от обмена

ТАСС: Пленный боец ВСУ решил отказаться от обмена и остаться в России

Пленный украинский военнослужащий Александр Жигалкин рассказал, что хочет остаться в России. Бывший участник антитеррористической операции (АТО) объяснил, почему не хочет возвращаться на Украину.

«Мы боимся ходить по Украине. Если раньше нас ловили только ТЦК, то сейчас ещё и полиция. Если можно, я бы остался в Российской Федерации»,рассказал боец ТАСС.

По словам военнослужащего, многие его напарники из 110-й отдельной механизированной бригады также хотели сдаться в плен и в итоге потом не возвращаться на Украину.

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Ранее ещё один пленный польский солдат рассказал, что Киев продолжает набирать в свои фронтовые ряды наёмников из других стран. В ВСУ попадают парни без разбора. Массовая вербовка происходит из-за нехватки живой силы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Наталья Афонина
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