«Боимся ходить по Украине»: Пленный ВСУшник решил отказаться от обмена

Пленный украинский военнослужащий Александр Жигалкин рассказал, что хочет остаться в России. Бывший участник антитеррористической операции (АТО) объяснил, почему не хочет возвращаться на Украину.

«Мы боимся ходить по Украине. Если раньше нас ловили только ТЦК, то сейчас ещё и полиция. Если можно, я бы остался в Российской Федерации», — рассказал боец ТАСС.

По словам военнослужащего, многие его напарники из 110-й отдельной механизированной бригады также хотели сдаться в плен и в итоге потом не возвращаться на Украину.