«Судьба будет решена»: На Украине срочно призвали отводить войска от важного города

На Украине призвали срочно вывести войска ВСУ с Кураховского района из-за угрозы окружения. С таким заявлением выступил бывший полковник СБУ Олег Стариков.

«Нам необходимо отводить войска с этого кармана. Если мы не отведём, то украинские части попадут в окружение», — заявил он в интервью «Фабрика Новостей».

На данный момент у ВСУ уже нет сил обороняться в этом районе. Именно поэтому остаток личного состава и технику необходимо спасать и выводить с территорий.

«В ближайшее время и при таких темпах судьба Кураховского района будет решена», — предупредил Стариков.