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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 января, 10:27

ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и месту сборки дронов ВСУ

ВС РФ за сутки поразили военные аэродромы, технику и живую силу ВСУ в 132 районах

За минувшие сутки в рамках специальной военной операции ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Уничтожена также техника и живая сила противника совокупно в 132 районах, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, наши бойцы поразили цех сборки и место хранения ударных БПЛА.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах», — уточнили МО РФ.

Также, по данным ведомства, силы ПВО сбили восемь американских ракет ATACMS и 72 беспилотника самолётного типа. За сутки ВСУ потеряли танки, БМП, БТР, различные боевые автомобили, французскую САУ Caesar, американскую САУ Paladin, средства РЭБ и гаубицы. ВС РФ продвинулись вперёд и заняли более выгодные позиции на фронте. В частности, Армия России освободила ещё один населённый пункт в ЛНР.

«Сборная наёмников со всего мира» воюет на стороне ВСУ, признался пленный поляк
«Сборная наёмников со всего мира» воюет на стороне ВСУ, признался пленный поляк
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Борис Эльфанд
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