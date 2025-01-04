ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и месту сборки дронов ВСУ

За минувшие сутки в рамках специальной военной операции ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Уничтожена также техника и живая сила противника совокупно в 132 районах, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, наши бойцы поразили цех сборки и место хранения ударных БПЛА.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах», — уточнили МО РФ.