За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 72 украинских дрона самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средствами ПВО сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 651 самолёт, 283 вертолёта, 39 279 БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 221 танк и других боевых бронированных машин. Кроме того, ВСУ лишились 1 506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 186 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 29 857 единиц специальной военной автомобильной техники.