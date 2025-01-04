Армия России освободила ещё один населённый пункт в ЛНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ водрузили российский триколор над зданием ТЭС в Курахово. За эту территорию на протяжении последнего времени шли ожесточённые бои.