Армия России освободила ещё один населённый пункт в ЛНР
ВС РФ освободили населённый пункт Надия в ЛНР
Российские войска за прошедшие сутки освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили насёленный пункт Надия», — проинформировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ водрузили российский триколор над зданием ТЭС в Курахово. За эту территорию на протяжении последнего времени шли ожесточённые бои.
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ТАСС / Александр Река