Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 января, 09:11

Армия России освободила ещё один населённый пункт в ЛНР

ВС РФ освободили населённый пункт Надия в ЛНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили насёленный пункт Надия», — проинформировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ водрузили российский триколор над зданием ТЭС в Курахово. За эту территорию на протяжении последнего времени шли ожесточённые бои.

Рогов сообщил о начале боёв за освобождение Петропавловки в ДНР
Рогов сообщил о начале боёв за освобождение Петропавловки в ДНР
Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar