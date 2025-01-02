Российские военные подняли триколор над ТЭС в Курахово
Рогов: Бойцы Армии России подняли триколор над зданием ТЭС в Курахово
Военнослужащие ВС РФ водрузили российский триколор над зданием ТЭС в городе Курахово на западе ДНР, за который на протяжении последнего времени шло ожесточённое сражение. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Бойцы ВС РФ развернули российский триколор над Кураховской ТЭС, а также у завода минеральной ваты и предприятия «Электросталь». Видео © Telegram / Владимир Рогов / 5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада
«Русские воины из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады подняли флаги России в промзоне Курахово — над Кураховской ТЭС, заводом минеральной ваты и «Электросталью», — написал Рогов, добавив, что ВСУ отступают из Курахова в село Дачное.
Ранее в американской прессе заявили, что освобождение Курахова откроет Армии России путь на Днепропетровск — один из главных промышленных центров Незалежной. При этом российский военкор Юрий Котенок сообщал, что фактически ВС РФ установили контроль над городом ещё до Нового года.
Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova