Российские военные подняли триколор над ТЭС в Курахово

Военнослужащие ВС РФ водрузили российский триколор над зданием ТЭС в городе Курахово на западе ДНР, за который на протяжении последнего времени шло ожесточённое сражение. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.