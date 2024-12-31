За последние недели украинская армия лишилась минимум трёх батальонов личного состава на Кураховском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Минимум три батальона фактически уничтожены, подразделения выведены, предположительно, для доукомплектования», — рассказали в силовых структурах.

В ведомстве также уточнили, что речь идёт не только о группировках Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курахове, но и о соединениях, которые находились в окрестностях города.