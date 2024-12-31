Минимум три батальона ВСУ полностью разгромлены в боях за Курахово
ТАСС: ВСУ потеряли на Кураховском направлении минимум три батальона
За последние недели украинская армия лишилась минимум трёх батальонов личного состава на Кураховском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Минимум три батальона фактически уничтожены, подразделения выведены, предположительно, для доукомплектования», — рассказали в силовых структурах.
В ведомстве также уточнили, что речь идёт не только о группировках Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курахове, но и о соединениях, которые находились в окрестностях города.
Ранее на Западе назвали два города, которые Украина скоро потеряет. Австрийский полковник считает, что ВСУ скоро полностью выйдут из Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). По его словам, город будет окончательно потерян в течение ближайших недель, так же как и «стратегически важный» Часов Яр. Наступление Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) достигло своей кульминации, а линия обороны украинской армии продолжает рушиться.
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