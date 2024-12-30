Российский боец с позывным «Солнце» водрузил триколор на многоэтажке в Курахово
WarGonzo: На одной из многоэтажек в Курахово водрузили российский флаг
Российский флаг был поднят над одним из микрорайонов Курахово. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Боец ВС РФ водружает российский флаг на крышу многоэтажного дома в Курахово. Видео © Telegram / WarGonzo
«Как сообщается с мест, микрорайон «Южный», а с ним и вся жилая застройка в Курахово, полностью зачищены от присутствия ВСУ», — говорится в сообщении. Уточняется, что флаг водрузил на крышу многоэтажки боец с позывным «Солнце».
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