Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 декабря, 13:50

Российский боец с позывным «Солнце» водрузил триколор на многоэтажке в Курахово

WarGonzo: На одной из многоэтажек в Курахово водрузили российский флаг

Российский флаг был поднят над одним из микрорайонов Курахово. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Боец ВС РФ водружает российский флаг на крышу многоэтажного дома в Курахово. Видео © Telegram / WarGonzo

«Как сообщается с мест, микрорайон «Южный», а с ним и вся жилая застройка в Курахово, полностью зачищены от присутствия ВСУ», — говорится в сообщении. Уточняется, что флаг водрузил на крышу многоэтажки боец с позывным «Солнце».

Российский дроновод «выкурил» ВСУшников из многоэтажки в Курахово и добил их в трансформаторной будке
Российский дроновод «выкурил» ВСУшников из многоэтажки в Курахово и добил их в трансформаторной будке

Тем временем в Минобороны доложили об освобождении села Новотроицкое в Волновахском районе ДНР. Также сообщается, что ВС РФ атаковали объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ и места, откуда запускаются БПЛА.

Обложка ©

Telegram / WarGonzo

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar