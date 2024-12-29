Российские ВС атаковали объекты инфраструктуры военных аэродромов украинских вооружённых сил, а также места, откуда запускаются беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что расчёт беспилотника Zala помог артиллеристам идентифицировать и уничтожить польскую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ на Купянском направлении фронта. Наши бойцы изучили позиции врага и нанесли точный удар, лишив ВСУ очередной западной игрушки. Но киевский режим лишается не только техники, но и живой силы. Только за сутки формирования противника в Курской области потеряли более 250 военных.