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Регион
29 декабря, 09:52

Российские военные оставили ВСУ без «взлётки» для беспилотников

МО: ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и площадку запуска БПЛА

Российские ВС атаковали объекты инфраструктуры военных аэродромов украинских вооружённых сил, а также места, откуда запускаются беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах», — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что расчёт беспилотника Zala помог артиллеристам идентифицировать и уничтожить польскую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ на Купянском направлении фронта. Наши бойцы изучили позиции врага и нанесли точный удар, лишив ВСУ очередной западной игрушки. Но киевский режим лишается не только техники, но и живой силы. Только за сутки формирования противника в Курской области потеряли более 250 военных.

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Midjourney / Life.ru

Александра Мышляева
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