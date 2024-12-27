Расчёт БПЛА Zala ВС РФ помог артиллерии уничтожить польскую САУ Krab

Расчёт беспилотного летательного аппарата Zala, входящего в состав группировки войск «Запад», помог артиллеристам обнаружить и уничтожить польскую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ на Купянском участке фронта. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Операторы БПЛА выявили позицию, с которой вёлся огонь, и передали координаты цели артиллерийскому подразделению. С помощью корректировки с беспилотника был нанесён точный удар, в результате которого САУ Krab была уничтожена.