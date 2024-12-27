Расчёт БПЛА Zala ВС РФ помог артиллерии уничтожить польскую САУ Krab
Расчёт беспилотного летательного аппарата Zala, входящего в состав группировки войск «Запад», помог артиллеристам обнаружить и уничтожить польскую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ на Купянском участке фронта. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
Операторы БПЛА выявили позицию, с которой вёлся огонь, и передали координаты цели артиллерийскому подразделению. С помощью корректировки с беспилотника был нанесён точный удар, в результате которого САУ Krab была уничтожена.
А 26 декабря сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские силы сбили истребитель F-16 в Запорожской области. Он отметил, что цель воздушного судна заключалась в нанесении ракетного удара по региону. Ранее ВС РФ захватили опорный пункт в районе Купянска, расположенного в Харьковской области. В результате боя трое военнослужащих ВСУ сдались в плен
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