Украинский истребитель F-16 американского производства сбит в Запорожской области во время подготовки к ракетному удару по региону. Об этом в своём Telegram-канале пишет председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По сведениям его источников, пуски ракет по российским регионам осуществляли 12 самолётов ВСУ. Полученные от западных стран истребители F-16, как утверждают военкоры, прячут на территории Польши, откуда вылетают на боевые задачи и затем возвращаются обратно. Официальных сведений об уничтожении истребителя F-16 пока от Минобороны РФ не поступало. Молчит и Киев, что не очень удивительно.