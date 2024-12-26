С фронта доложили об уничтожении истребителя F-16 при попытке ударить по России
Рогов: Сбит американский истребитель F-16 при попытке ударить по Запорожью
Украинский истребитель F-16 американского производства сбит в Запорожской области во время подготовки к ракетному удару по региону. Об этом в своём Telegram-канале пишет председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«На пусковой позиции сбит самолёт F-16 «Люфтваффе ЗеРейха». Произошло это в момент нанесения им ракетного удара по освобождённой части Запорожья», — рассказал Рогов предварительные данные.
По сведениям его источников, пуски ракет по российским регионам осуществляли 12 самолётов ВСУ. Полученные от западных стран истребители F-16, как утверждают военкоры, прячут на территории Польши, откуда вылетают на боевые задачи и затем возвращаются обратно. Официальных сведений об уничтожении истребителя F-16 пока от Минобороны РФ не поступало. Молчит и Киев, что не очень удивительно.
Ранее Владимир Зеленский заявил о получении от Копенгагена второй партии F-16. А датский премьер говорила, что Киев может использовать эти истребители для ударов по России. Тем временем Пентагон одобрил сделку по модернизации F-16 для ВСУ на $266,4 млн. Пока украинские ВС распоряжаются самолётами не очень профессионально. 29 августа Генштаб ВСУ сообщил о первой потере F-16, не уточнив подробностей. Свет на причину пролили в Верховной раде – сбил борт украинский ЗРК Patriot. На следующий же день Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ. Позже стало известно о потере ещё одного истребителя F-16.
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