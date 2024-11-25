Американский истребитель F-16, базировавшийся в аэропорту в Днепропетровске, мог стать добычей российских войск. Это является первым подтверждённым случаем попадания ракеты по данной технике. Установить это помог покадровый анализ видео с дрона-разведчика, утверждает пророссийское подполье в Телеграм-канале «‎Донбасский Партизан».

Россия нанесла «удар возмездия» ракетой «Искандер» по днепропетровскому аэродрому 22 ноября. Минобороны показало видео прилёта по объекту и доложило, что был уничтожен вражеский МиГ-29 и ликвидировано до 15 сотрудников инженерной службы, обслуживавшей технику. Однако после анализа украинских источников и видео объективного контроля подполье заключило, что в украинском аэропорту базировался американский многофункциональный истребитель F-16 Fighting Falcon, а вовсе не МиГ-29.

Так, на кадрах видно, что у истребителя узкий и обтекаемый корпус, что свойственно F-16, тогда как МиГ гораздо шире из-за боковых воздухозаборников. Кроме того, самолёт имеет трапециевидные крылья и один вертикальный киль — всё это свидетельствует о F-16. Хотя раньше сообщалось о сбитом подобном истребителе, но сейчас Запад получил документальное подтверждение уничтожения этих боевых машин прямо на базе после прилёта всего одной российской ракеты.