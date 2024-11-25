Сбит второй F-16! Подполье опознало обломки «американца» на видео с аэродрома в Днепре
Подполье заметило на видео удара по аэродрому в Днепропетровске обломки F-16
Американский истребитель F-16, базировавшийся в аэропорту в Днепропетровске, мог стать добычей российских войск. Это является первым подтверждённым случаем попадания ракеты по данной технике. Установить это помог покадровый анализ видео с дрона-разведчика, утверждает пророссийское подполье в Телеграм-канале «Донбасский Партизан».
Прилёт по Днепропетровскому аэропорту на Украине. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Россия нанесла «удар возмездия» ракетой «Искандер» по днепропетровскому аэродрому 22 ноября. Минобороны показало видео прилёта по объекту и доложило, что был уничтожен вражеский МиГ-29 и ликвидировано до 15 сотрудников инженерной службы, обслуживавшей технику. Однако после анализа украинских источников и видео объективного контроля подполье заключило, что в украинском аэропорту базировался американский многофункциональный истребитель F-16 Fighting Falcon, а вовсе не МиГ-29.
Так, на кадрах видно, что у истребителя узкий и обтекаемый корпус, что свойственно F-16, тогда как МиГ гораздо шире из-за боковых воздухозаборников. Кроме того, самолёт имеет трапециевидные крылья и один вертикальный киль — всё это свидетельствует о F-16. Хотя раньше сообщалось о сбитом подобном истребителе, но сейчас Запад получил документальное подтверждение уничтожения этих боевых машин прямо на базе после прилёта всего одной российской ракеты.
Напомним, что 29 августа Генштаб ВСУ сообщил о первой потере F-16, не уточнив подробностей. Пентагон тоже не стал комментировал неудачу, а первый свет на причину инцидента пролили в Верховной раде, заявив о причастности украинского ЗРК Patriot к уничтожению самолёта. На следующий же день Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ.
Telegram / Zelenskiy / Official