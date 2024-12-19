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Регион
19 декабря, 08:40

ВСУ заподозрили в планах начать воздушно-наземное наступление с истребителями F-16

ВСУ заподозрили в планах использовать истребители F-16 для нового наступления

Западные союзники могут в приказном порядке отправить на Украину экипажи и технический персонал, в том числе для управления истребителями F-16. Американские самолёты могут бросить в бой во время нового наступления ВСУ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков.

Военные эксперты высказали агентству предположение о том, что украинские силы предпримут попытку пойти в воздушно-наземное наступление на один из российских регионов в ближайшие недели, до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этом случае, по их мнению, истребители F-16 могут поддержать войска с неба с помощью ударов управляемыми ракетами по важным целям на поле боя — штабам, складам боеприпасов, скоплениям техники и личного состава ВС России.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Копенгагена вторую партию самолётов F-16. А датский премьер Фредериксен говорила, что Украина может использовать данные истребители для ударов по российской территории. Тем временем Пентагон одобрил сделку по модернизации F-16 для Украины на $266,4 млн. Пока ВСУ распоряжаются истребителями не очень профессионально. 29 августа Генштаб ВСУ сообщил о первой потере F-16, не уточнив подробностей. Свет на причину пролили в Верховной раде, заявив о причастности украинского ЗРК Patriot к уничтожению самолёта. На следующий же день Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ. Позже стало известно о потере ещё одного истребителя.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Андрей Бражников
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