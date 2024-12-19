ВСУ заподозрили в планах начать воздушно-наземное наступление с истребителями F-16

Западные союзники могут в приказном порядке отправить на Украину экипажи и технический персонал, в том числе для управления истребителями F-16. Американские самолёты могут бросить в бой во время нового наступления ВСУ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков.

Военные эксперты высказали агентству предположение о том, что украинские силы предпримут попытку пойти в воздушно-наземное наступление на один из российских регионов в ближайшие недели, до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этом случае, по их мнению, истребители F-16 могут поддержать войска с неба с помощью ударов управляемыми ракетами по важным целям на поле боя — штабам, складам боеприпасов, скоплениям техники и личного состава ВС России.