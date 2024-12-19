Пилотов нет, запчастей тоже: Бельгия затормозила передачу истребителей F-16 Киеву
Soir: Бельгия не сможет передать Украине истребители F-16 до конца года
Бельгия не сможет выполнить обещание поставить Украине истребители F-16 до конца 2024 года. Об этом сообщает бельгийское издание Soir, ссылаясь на заявление министра обороны Людивины Дедондер.
В апреле министр заявляла, что поставки истребителей F-16 Украине могут состояться до конца 2024 года. Однако на прошлой неделе во время визита в Польшу Дедондер объяснила задержку недостаточной подготовкой украинских пилотов и нехваткой запасных частей.
Кроме того, издание отметило, что поставка новых американских истребителей F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16, значительно отстаёт от графика.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Дании вторую партию истребителей F-16. Он добавил, что если бы все партнёры были такими же решительными, как датчане, то Россия уже давно была бы остановлена. Какое количество самолётов получил Киев, глава киевского режима не уточнил. Дания особо негативно настроена в отношении РФ. В конце лета датский премьер Фредериксен сказала, что самолёты F-16 Украина может использовать для ударов по российской территории.
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