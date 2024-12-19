Пилотов нет, запчастей тоже: Бельгия затормозила передачу истребителей F-16 Киеву

Бельгия не сможет выполнить обещание поставить Украине истребители F-16 до конца 2024 года. Об этом сообщает бельгийское издание Soir, ссылаясь на заявление министра обороны Людивины Дедондер.

В апреле министр заявляла, что поставки истребителей F-16 Украине могут состояться до конца 2024 года. Однако на прошлой неделе во время визита в Польшу Дедондер объяснила задержку недостаточной подготовкой украинских пилотов и нехваткой запасных частей.