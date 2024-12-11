США хотят улучшить украинские F-16 за четверть миллиарда долларов
Пентагон одобрил сделку по модернизации F-16 для Украины на $266,4 млн
Министерство обороны США утвердило возможность продажи Украине услуг по обслуживанию и модернизации истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования к ним. Общая стоимость сделки оценивается в 266,4 миллиона долларов. Соответствующее уведомление было направлено в Конгресс через Агентство по безопасности оборонных поставок (DSCA).
В рамках сделки ВСУ будут предоставлены запасные части, расходные материалы, аксессуары, а также поддержка в ремонте и возврате оборудования. Запрос Украины также включает покупку системы совместного планирования миссий (JMPS), простых загрузчиков ключей AN/PYQ-10 и различных услуг по техническому обслуживанию, включая программу улучшения двигателей (CIP).
Согласно официальному заявлению, предполагаемая продажа не окажет значительного влияния на военный баланс в регионе, и США не ожидают возникновения негативных последствий для своей обороноспособности. Основными подрядчиками, которые будут участвовать в реализации сделки, станут компании Sabena (Бельгия), Lockheed Martin (США) и Pratt & Whitney (США). Реализация сделки не потребует дополнительного присутствия представителей подрядчиков на территории Украины. Также отмечается, что окончательная стоимость может быть скорректирована.
Ранее Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. Какое количество самолётов получил Киев, Владимир Зеленский не уточнил. Белый дом же заявил, что у Незалежной недостаточно пилотов для обучения на лёгких истребителях четвёртого поколения.
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