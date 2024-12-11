США хотят улучшить украинские F-16 за четверть миллиарда долларов

Министерство обороны США утвердило возможность продажи Украине услуг по обслуживанию и модернизации истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования к ним. Общая стоимость сделки оценивается в 266,4 миллиона долларов. Соответствующее уведомление было направлено в Конгресс через Агентство по безопасности оборонных поставок (DSCA).

В рамках сделки ВСУ будут предоставлены запасные части, расходные материалы, аксессуары, а также поддержка в ремонте и возврате оборудования. Запрос Украины также включает покупку системы совместного планирования миссий (JMPS), простых загрузчиков ключей AN/PYQ-10 и различных услуг по техническому обслуживанию, включая программу улучшения двигателей (CIP).