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8 декабря, 01:02

Белый дом заявил, что Киеву не хватило пилотов для обучения на F-16

Салливан: У Украины не было достаточного числа пилотов для обучения на F-16

Киев не предоставил США достаточное количество пилотов для обучения на истребителях F-16. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У нас было ограниченное число обученных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать… а потому, что у украинцев нет пилотов для своевременного создания полноценных возможностей F-16», — заявил Салливан на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.

Представитель администрации добавил, что Вашингтон был готов обучать максимальное возможное количество украинских пилотов управлению F-16.

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Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин раскрыл объёмы военной помощи, которые союзники Украины предоставили ей с начала российской спецоперации. США, по его словам, предоставили Киеву свыше 62 миллиардов долларов.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Артур Лапсаков
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