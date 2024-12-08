Белый дом заявил, что Киеву не хватило пилотов для обучения на F-16

Киев не предоставил США достаточное количество пилотов для обучения на истребителях F-16. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У нас было ограниченное число обученных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать… а потому, что у украинцев нет пилотов для своевременного создания полноценных возможностей F-16», — заявил Салливан на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.