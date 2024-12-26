ВС РФ захватили опорный пункт в районе Купянска, расположенного в Харьковской области. В результате боя трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, в то время как два расчёта противника были уничтожены, отказавшись от капитуляции.

Видео © SHOT

SHOT публикует видео, на котором пленные утверждают, что их забрали с улиц сотрудники ТЦК и отправили на фронт. На кадрах также демонстрируются запрещённые наркотические препараты, которые, по информации, поступают к украинским военнослужащим от Министерства обороны Украины.

«Меня просто схватили на улице и привезли сюда, я даже не участвовал в боях и ни разу не стрелял», — утверждает один из пленных ВСУ.