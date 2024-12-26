Наши захватили опорник ВСУ под Харьковом и нашли там «первострелов» под наркотиками
ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ в районе Купянска Харьковской области
ВС РФ захватили опорный пункт в районе Купянска, расположенного в Харьковской области. В результате боя трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, в то время как два расчёта противника были уничтожены, отказавшись от капитуляции.
Видео © SHOT
SHOT публикует видео, на котором пленные утверждают, что их забрали с улиц сотрудники ТЦК и отправили на фронт. На кадрах также демонстрируются запрещённые наркотические препараты, которые, по информации, поступают к украинским военнослужащим от Министерства обороны Украины.
«Меня просто схватили на улице и привезли сюда, я даже не участвовал в боях и ни разу не стрелял», — утверждает один из пленных ВСУ.
Пленные бойцы ВСУ часто рассказывают, что попали на фронт против своей воли. Один из них поведлан, что его направили на «штурм», несмотря на плохое зрение. В итоге его товарищи по оружию просто кинули его, предложив выбраться самостоятельно. Между тем Генштаб ВСУ выразил обеспокоенность в связи с низкими темпами мобилизации. Командование бьёт тревогу, так как нехватка человеческих ресурсов не позволяет удовлетворить потребности армии.
Kandinsky 3.1 / Life.ru