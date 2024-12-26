Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 07:58

Наши захватили опорник ВСУ под Харьковом и нашли там «первострелов» под наркотиками

ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ в районе Купянска Харьковской области

ВС РФ захватили опорный пункт в районе Купянска, расположенного в Харьковской области. В результате боя трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, в то время как два расчёта противника были уничтожены, отказавшись от капитуляции.

Видео © SHOT

SHOT публикует видео, на котором пленные утверждают, что их забрали с улиц сотрудники ТЦК и отправили на фронт. На кадрах также демонстрируются запрещённые наркотические препараты, которые, по информации, поступают к украинским военнослужащим от Министерства обороны Украины.

«Меня просто схватили на улице и привезли сюда, я даже не участвовал в боях и ни разу не стрелял», — утверждает один из пленных ВСУ.

«Надурили»: Пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом завезли под Курск
«Надурили»: Пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом завезли под Курск

Пленные бойцы ВСУ часто рассказывают, что попали на фронт против своей воли. Один из них поведлан, что его направили на «штурм», несмотря на плохое зрение. В итоге его товарищи по оружию просто кинули его, предложив выбраться самостоятельно. Между тем Генштаб ВСУ выразил обеспокоенность в связи с низкими темпами мобилизации. Командование бьёт тревогу, так как нехватка человеческих ресурсов не позволяет удовлетворить потребности армии.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar