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Регион
24 декабря, 07:37

Российские бойцы спасли от гибели украинского мобилизованного, которого бросили свои же

Пленный боец ВСУ рассказал, как его бросили свои же после ранения на поле боя

Украинский военный, попавший в плен к ВС РФ рассказал, что оказался на фронте насильно. Его отправили «что-то штурмовать», несмотря на плохое зрение, сообщает SHOT.

Бойцы ВС РФ спасли раненого военного ВСУ после боя. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, украинца подобрали после боя военные 1442-го мотострелкового полка. По словам мобилизированного, изначально он служил в Полтавской области. Затем киевские власти насильно отправили его под Донецк штурмовать укреплённые позиции.

В итоге боевые товарищи пленного просто ушли, предложив солдату выбираться самостоятельно. Спасли его от неминуемой гибели уже российские военные, наложив жгут и сделав укол обезболивающего. Видео с рассказом бойцы ВС РФ отправили волонтёрам Народного фронта.

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Сотрудники украинских военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) уже начали применять газ для задержания людей, подлежащих мобилизации. Мужчин забирают прямо из салона автомобиля. А если они отказываются выходить, военкомы вполне могут поджечь машину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Наталья Афонина
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