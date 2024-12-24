Украинский военный, попавший в плен к ВС РФ рассказал, что оказался на фронте насильно. Его отправили «что-то штурмовать», несмотря на плохое зрение, сообщает SHOT.

Бойцы ВС РФ спасли раненого военного ВСУ после боя. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, украинца подобрали после боя военные 1442-го мотострелкового полка. По словам мобилизированного, изначально он служил в Полтавской области. Затем киевские власти насильно отправили его под Донецк штурмовать укреплённые позиции.

В итоге боевые товарищи пленного просто ушли, предложив солдату выбираться самостоятельно. Спасли его от неминуемой гибели уже российские военные, наложив жгут и сделав укол обезболивающего. Видео с рассказом бойцы ВС РФ отправили волонтёрам Народного фронта.