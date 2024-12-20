Сотрудники ТЦК в Киевской области задули газом салон машины с призывником
На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) применили газ, чтобы заставить пассажира покинуть автомобиль. Об этом 19 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».
В сообщении говорится, что военные задули газом салон машины, где, предположительно, находился мужчина, подлежащий призыву. После этого они попытались поджечь салон, чтобы принудить его выйти. Инцидент произошёл в районе Вышгорода Киевской области.
Сотрудники ТЦК задули газом салон машины. Видео © Telegram / Политика Страны
На видео, приложенном к публикации, видно, как несколько человек в форме окружают автомобиль. Приоткрыв дверь, они пускают газ внутрь и пытаются его поджечь. После этого раздаются их насмешки. О дальнейшей судьбе водителя автомобиля не сообщается.
Между тем на днях Генштаб ВСУ выразил обеспокоенность в связи с низкими темпами мобилизации. Командование бьёт тревогу, так как количества добровольцев не хватает для удовлетворения потребности армии. Уже сейчас украинские военкомы применяют грубую силу при мобилизации, однако вскоре ситуация может усугубиться. Недавно стало известно, что сотрудникам ТЦК разрешат стрелять в уклонистов.
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