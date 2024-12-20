Сотрудники ТЦК в Киевской области задули газом салон машины с призывником

В сообщении говорится, что военные задули газом салон машины, где, предположительно, находился мужчина, подлежащий призыву. После этого они попытались поджечь салон, чтобы принудить его выйти. Инцидент произошёл в районе Вышгорода Киевской области.

На видео, приложенном к публикации, видно, как несколько человек в форме окружают автомобиль. Приоткрыв дверь, они пускают газ внутрь и пытаются его поджечь. После этого раздаются их насмешки. О дальнейшей судьбе водителя автомобиля не сообщается.