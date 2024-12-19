Украинские военкомы массово увозят на фронт граждан с бронью от мобилизации

На Украине начали мобилизовывать мужчин, у которых присутствуют документы на бронь. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) буквально принудительно увозят украинцев на фронт. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

«Вынужден констатировать наметившуюся новую тенденцию — сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют работников, имеющих при себе документы, подтверждающие их бронирование», — написал депутат в своих соцсетях.

В качестве аргументов заявляют, что в электронной системе «Оберег» отсутствуют данные мужчин, а все бумажные документы, которые есть на руках — не признаются.

Так, например, сотрудники ТЦК несколько раз в принудительном порядке увозили техников, которые выполняли работы по налаживанию мобильной связи. Кстати, обычно военкомы не представляются и закрывают лица балаклавами.