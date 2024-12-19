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19 декабря, 09:35

Украинские военкомы массово увозят на фронт граждан с бронью от мобилизации

Депутат Рады Федиенко: Сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют граждан с бронью

На Украине начали мобилизовывать мужчин, у которых присутствуют документы на бронь. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) буквально принудительно увозят украинцев на фронт. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

«Вынужден констатировать наметившуюся новую тенденциюсотрудники ТЦК принудительно мобилизуют работников, имеющих при себе документы, подтверждающие их бронирование», — написал депутат в своих соцсетях.

В качестве аргументов заявляют, что в электронной системе «Оберег» отсутствуют данные мужчин, а все бумажные документы, которые есть на руках — не признаются.

Так, например, сотрудники ТЦК несколько раз в принудительном порядке увозили техников, которые выполняли работы по налаживанию мобильной связи. Кстати, обычно военкомы не представляются и закрывают лица балаклавами.

«Хочу обратить внимание представителей ТЦК: не стоит злоупотреблять вашими полномочиями. Вы скрываетесь от собственного народа?! Работники операторов связи выполняют крайне трудоёмкую работу», — добавил депутат и призвал Госбюро расследований наконец-то заняться этим вопросом.

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Ранее США призвали Украину начать отправлять на фронт 18-летних парней. Америка даже пообещала киевской молодёжи подарить оружие. Зеленский уже успел опровергнуть идею с данной мобилизацией. Он отклонил поступающие предложения о снижении призывного возраста.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Наталья Афонина
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