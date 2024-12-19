Украинские военкомы массово увозят на фронт граждан с бронью от мобилизации
Депутат Рады Федиенко: Сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют граждан с бронью
На Украине начали мобилизовывать мужчин, у которых присутствуют документы на бронь. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) буквально принудительно увозят украинцев на фронт. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
«Вынужден констатировать наметившуюся новую тенденцию — сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют работников, имеющих при себе документы, подтверждающие их бронирование», — написал депутат в своих соцсетях.
В качестве аргументов заявляют, что в электронной системе «Оберег» отсутствуют данные мужчин, а все бумажные документы, которые есть на руках — не признаются.
Так, например, сотрудники ТЦК несколько раз в принудительном порядке увозили техников, которые выполняли работы по налаживанию мобильной связи. Кстати, обычно военкомы не представляются и закрывают лица балаклавами.
«Хочу обратить внимание представителей ТЦК: не стоит злоупотреблять вашими полномочиями. Вы скрываетесь от собственного народа?! Работники операторов связи выполняют крайне трудоёмкую работу», — добавил депутат и призвал Госбюро расследований наконец-то заняться этим вопросом.
Ранее США призвали Украину начать отправлять на фронт 18-летних парней. Америка даже пообещала киевской молодёжи подарить оружие. Зеленский уже успел опровергнуть идею с данной мобилизацией. Он отклонил поступающие предложения о снижении призывного возраста.
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