Владимир Зеленский отклонил поступающие предложения о снижении призывного возраста на Украине до 18 лет с целью компенсировать нехватку вооружения. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети X.

Политик также заявил, что приоритетом должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не поддержание количества оружия на складах. При этом фактические действия бывшего актёра разнятся с его «благородными» заявлениями. Ежедневно он и его приспешники отправляют на верную смерть сотни военных, а суммарные потери ВСУ за всё время конфликта оцениваются в несколько сотен тысяч.