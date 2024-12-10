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Регион
10 декабря, 03:34

Зеленский отверг идею мобилизации 18-летних ради компенсации нехватки оружия

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский отклонил поступающие предложения о снижении призывного возраста на Украине до 18 лет с целью компенсировать нехватку вооружения. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети X.

«Мы должны сосредоточиться на оснащении существующих бригад и обучении личного состава использованию этого оборудования. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счёт молодости солдат», — написал экс-комик.

Политик также заявил, что приоритетом должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не поддержание количества оружия на складах. При этом фактические действия бывшего актёра разнятся с его «благородными» заявлениями. Ежедневно он и его приспешники отправляют на верную смерть сотни военных, а суммарные потери ВСУ за всё время конфликта оцениваются в несколько сотен тысяч.

Вашингтон требует от Киева значительно снизить призывной возраст
Вашингтон требует от Киева значительно снизить призывной возраст

Напомним, что призывы отправлять на фронт 18-летних украинцев прозвучали ранее даже из США. При этом американские власти обещают «подарить» новоиспечённым солдатам оружие на совершеннолетие.

Анатолий Цейко
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