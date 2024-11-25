Могилизация по-новому: ТЦК предложили разрешить стрелять в уклонистов
Сержант ВСУ Соколов: Сотрудникам ТЦК нужно дать право стрелять в уклонистов
Старший сержант Вооружённых сил Украины Андрей Соколов в эфире местного телевидения высказал мнение о необходимости наделить сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК) правом применять оружие против граждан, сопротивляющихся мобилизации.
По его словам, военные комиссары в настоящее время не могут эффективно выполнять свои задачи, так как действуют безоружными и становятся жертвами нападений со стороны граждан. Соколов считает, что для решения этой проблемы необходимо предоставить сотрудникам ТЦК возможность использовать физическую силу и огнестрельное оружие против уклонистов.
Ранее депутат Киевского городского совета и глава одной из военных медслужб Алина Михайлова, комментируя тему мобилизации, с иронией заявила, что все жители Украины без исключения должны быть принудительно отправлены на службу в ВСУ.
А депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что офис Владимира Зеленского ежегодно получает от ТЦК суммы в размере от двух до четырёх миллиардов долларов. По его словам, на Украине можно нормально жить только при наличии денег, которые позволяют откупиться от военкоматов. Депутат уточнил, что для украинцев подобная возможность обходится от пяти до тридцати тысяч долларов. Он возмутился, назвав это безумным способом зарабатывания денег на человеческой крови.
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