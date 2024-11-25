Старший сержант Вооружённых сил Украины Андрей Соколов в эфире местного телевидения высказал мнение о необходимости наделить сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК) правом применять оружие против граждан, сопротивляющихся мобилизации.

По его словам, военные комиссары в настоящее время не могут эффективно выполнять свои задачи, так как действуют безоружными и становятся жертвами нападений со стороны граждан. Соколов считает, что для решения этой проблемы необходимо предоставить сотрудникам ТЦК возможность использовать физическую силу и огнестрельное оружие против уклонистов.

Ранее депутат Киевского городского совета и глава одной из военных медслужб Алина Михайлова, комментируя тему мобилизации, с иронией заявила, что все жители Украины без исключения должны быть принудительно отправлены на службу в ВСУ.