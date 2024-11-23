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23 ноября, 01:17

Страх перед облавами ТЦК парализует рабочую жизнь мужчин в Харькове

«Страна.ua»: В Харькове мужчины массово избегают работы из-за облав ТЦК

В Харькове многие мужчины прекратили ходить на работу из-за облав, проводимых сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом стало известно из сообщения издания «Страна.ua» в телеграм-канале.

Владелец станции технического обслуживания (СТО) рассказал, что сотрудники боятся возможного задержания на пути на работу. По его словам, некоторые предпочитают оставаться дома, а те, кто всё же решаются выйти, передвигаются крайне осторожно.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Тимур Хингеев
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