Страх перед облавами ТЦК парализует рабочую жизнь мужчин в Харькове
«Страна.ua»: В Харькове мужчины массово избегают работы из-за облав ТЦК
В Харькове многие мужчины прекратили ходить на работу из-за облав, проводимых сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом стало известно из сообщения издания «Страна.ua» в телеграм-канале.
Владелец станции технического обслуживания (СТО) рассказал, что сотрудники боятся возможного задержания на пути на работу. По его словам, некоторые предпочитают оставаться дома, а те, кто всё же решаются выйти, передвигаются крайне осторожно.
Ранее Зеленский заявил, что на Украине придумают «новую систему контрактов», чтобы обойти требование о призывном возрасте. Сейчас призыву подлежат украинцы, достигшие 25-летнего возраста.
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