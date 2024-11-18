В Раде раскрыли тайный бизнес Зеленского «на крови»
Депутат Дмитрук: Зеленский получает от ТЦК до четырёх миллиардов долларов в год
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, выступая на телеканале «БелТА», заявил, что офис Владимира Зеленского ежегодно получает от военкоматов (ТЦК) суммы в размере от двух до четырёх миллиардов долларов.
Дмитрук заявил, что на Украине можно нормально жить только при наличии денег, которые позволяют откупиться от военкоматов. Депутат уточнил, что для украинцев подобная возможность обходится от пяти до тридцати тысяч долларов. Он возмутился, назвав это безумным способом зарабатывания денег на человеческой крови.
Ранее Временная комиссия Верховной Рады предложила заменить существующие ТЦК рекрутинговыми центрами и отправить бывших военкомов на фронт. Они считают, что из нынешних ТЦК можно сформировать более десяти бригад. До этого похожее предложение сделала нардеп Ковальчук, которая выступала за расформирование военкомов из-за «нечеловеческого отношения» к гражданам Украины. Тем временем десятки тысяч украинцев утратили право на отсрочку от мобилизации вследствие ужесточения правил по бронированию.
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