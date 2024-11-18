В Раде раскрыли тайный бизнес Зеленского «на крови»

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, выступая на телеканале «БелТА» , заявил, что офис Владимира Зеленского ежегодно получает от военкоматов (ТЦК) суммы в размере от двух до четырёх миллиардов долларов.

Дмитрук заявил, что на Украине можно нормально жить только при наличии денег, которые позволяют откупиться от военкоматов. Депутат уточнил, что для украинцев подобная возможность обходится от пяти до тридцати тысяч долларов. Он возмутился, назвав это безумным способом зарабатывания денег на человеческой крови.