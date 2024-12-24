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Регион
24 декабря, 04:38

Пленный боец ВСУ: Зарплаты наёмников в семь раз выше жалования мобилизованных

Воюющие на стороне Украины иностранные наёмники зарабатывают гораздо больше мобилизованных солдат и офицеров. На несправедливость в вопросе жалования посетовал младший лейтенант ВСУ Павел Салий, который был пленён российскими бойцами в ДНР.

По словам военнопленного, он пересекался с представителями иностранного легиона во время боевой подготовки на полигоне в Старочах.

«Там мы узнали, что их зарплата составляет 3,5 тысячи долларов в месяц», — рассказал Салий.

При этом пленный отметил, что зарплата украинских военнослужащих начинается от 20 тысяч гривен (примерно 470 долларов).

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Впрочем, хорошая зарплата не спасает наёмников от русского штыка. Всего за время спецоперации на Украине наши бойцы ликвидировали свыше шести тысяч иностранных «гостей».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Анатолий Цейко
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