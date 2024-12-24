Пленный боец ВСУ: Зарплаты наёмников в семь раз выше жалования мобилизованных
Воюющие на стороне Украины иностранные наёмники зарабатывают гораздо больше мобилизованных солдат и офицеров. На несправедливость в вопросе жалования посетовал младший лейтенант ВСУ Павел Салий, который был пленён российскими бойцами в ДНР.
По словам военнопленного, он пересекался с представителями иностранного легиона во время боевой подготовки на полигоне в Старочах.
«Там мы узнали, что их зарплата составляет 3,5 тысячи долларов в месяц», — рассказал Салий.
При этом пленный отметил, что зарплата украинских военнослужащих начинается от 20 тысяч гривен (примерно 470 долларов).
Впрочем, хорошая зарплата не спасает наёмников от русского штыка. Всего за время спецоперации на Украине наши бойцы ликвидировали свыше шести тысяч иностранных «гостей».
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