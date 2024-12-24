Пленный боец ВСУ: Зарплаты наёмников в семь раз выше жалования мобилизованных

Воюющие на стороне Украины иностранные наёмники зарабатывают гораздо больше мобилизованных солдат и офицеров. На несправедливость в вопросе жалования посетовал младший лейтенант ВСУ Павел Салий, который был пленён российскими бойцами в ДНР.

По словам военнопленного, он пересекался с представителями иностранного легиона во время боевой подготовки на полигоне в Старочах.

«Там мы узнали, что их зарплата составляет 3,5 тысячи долларов в месяц», — рассказал Салий.