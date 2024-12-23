Группа иностранных наёмников уничтожена при попытке бегства из Великой Новосёлки
ТАСС: В Великой Новосёлке уничтожена группа иностранных наёмников
Российские дроноводы ликвидировали группу иностранных наёмников, которые пытались сбежать из Великой Новосёлки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Группа иностранцев уничтожена ударами FPV-дронов в Великой Новосёлке. Они пытались покинуть посёлок на пикапе и на выезде их догнали наши операторы», — доложил источник.
Изначально иностранная речь прозвучала в данных радиоперехвата, после был установлен визуальный контроль и наводка.
Недавно российские войска во время зачистки Курахово ДНР ликвидировали группу польских наёмников. Наши военные обнаружили несколько польских и одного чернокожего противников. В ходе операции они были уничтожены.
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