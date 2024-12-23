Бразильские наёмники создали группу и хвастаются подготовкой к вступлению в ВСУ

Бразильские наёмники объеденились в группу для боёв на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). В социальных сетях военные и полицейские показывают детали подготовки, особенности конкретной группировки войск или просто хвастаются оружием. Об этом сообщают РИА «Новости».

Сообщается, что наёмники выполняют боевые задачи вместе со вторым отрядом спецподразделения КОРД ГУР Украины. Несколько раз они брали ответственность за теракты в России. Некоторые участники группы публикуют фото из тренировочных лагере.

Группа получила название Expeditionaries. Агентство выяснило, что в её состав вошли наёмники из Штатов, Британии, Португалии и ряда других стран. Они публикуют фотографии с флагом и нашивками батальона «Омега» ГУР Украины.