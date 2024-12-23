Бразильские наёмники создали группу и хвастаются подготовкой к вступлению в ВСУ
РИАН: Бразильские наёмники создали группу Expeditionaries для боёв в рядах ВСУ
Бразильские наёмники объеденились в группу для боёв на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). В социальных сетях военные и полицейские показывают детали подготовки, особенности конкретной группировки войск или просто хвастаются оружием. Об этом сообщают РИА «Новости».
Сообщается, что наёмники выполняют боевые задачи вместе со вторым отрядом спецподразделения КОРД ГУР Украины. Несколько раз они брали ответственность за теракты в России. Некоторые участники группы публикуют фото из тренировочных лагере.
Группа получила название Expeditionaries. Агентство выяснило, что в её состав вошли наёмники из Штатов, Британии, Португалии и ряда других стран. Они публикуют фотографии с флагом и нашивками батальона «Омега» ГУР Украины.
Недавно стало известно, что зарубежные наёмники принимают участие в боях на Украине в составе добровольческого батальона «Госпитальеры» ВСУ, который якобы предназначен для медицинской помощи. Для передвижения отряд использует авто скорой помощи.
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