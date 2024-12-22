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Специальная военная операция (СВО)

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22 декабря, 05:10

Замкомроты Купол: Российские военные уничтожили в Курахово польских наёмников

Во время зачистки Курахово на территории ДНР российские военные ликвидировали польских наёмников. Об этом сообщил заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии РФ с позывным Купол.

«Мы перехватили радиосообщения, подтверждающие присутствие иностранных специалистов, среди которых были поляки и чернокожие эксперты. Польских наёмников наши бойцы уничтожили во время операции», — рассказал замкомроты в беседе с РИА Новости.

Новости СВО. Армия России размотала ВСУ в Курахове и наступает в Запорожье, Зеленский бегает от переговоров, 21 декабря
Новости СВО. Армия России размотала ВСУ в Курахове и наступает в Запорожье, Зеленский бегает от переговоров, 21 декабря

Ранее Life.ru сообщал о спешном отступлении украинских войск из Курахово. Противник беспорядочно бежит с позиций и бросает заплутавших сослуживцев, которых вынуждены подбирать российские военные.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Лия Мурадьян
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