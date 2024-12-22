Во время зачистки Курахово на территории ДНР российские военные ликвидировали польских наёмников. Об этом сообщил заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии РФ с позывным Купол.

«Мы перехватили радиосообщения, подтверждающие присутствие иностранных специалистов, среди которых были поляки и чернокожие эксперты. Польских наёмников наши бойцы уничтожили во время операции», — рассказал замкомроты в беседе с РИА Новости.