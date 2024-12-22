Замкомроты Купол: Российские военные уничтожили в Курахово польских наёмников
Во время зачистки Курахово на территории ДНР российские военные ликвидировали польских наёмников. Об этом сообщил заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии РФ с позывным Купол.
«Мы перехватили радиосообщения, подтверждающие присутствие иностранных специалистов, среди которых были поляки и чернокожие эксперты. Польских наёмников наши бойцы уничтожили во время операции», — рассказал замкомроты в беседе с РИА Новости.
Ранее Life.ru сообщал о спешном отступлении украинских войск из Курахово. Противник беспорядочно бежит с позиций и бросает заплутавших сослуживцев, которых вынуждены подбирать российские военные.
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