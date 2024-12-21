Новости СВО. Армия России размотала ВСУ в Курахове и наступает в Запорожье, Зеленский бегает от переговоров, 21 декабря Больше 10 населённых пунктов освободили ВС РФ в зоне СВО, Зеленский принял потерю Донбасса и Крыма, но не хочет переговоров, рассчитывая на Запад, — главное за неделю с 16 по 21 декабря в материале Life.ru. 20 декабря, 21:07 Российский солдат в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 21 декабря

За прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике российские войска освободили Анновку, Веселый Гай, Елизаветовку, Трудовое, Успеновку, Новопустынку, Пушкино, Старые Терны, Зеленовку и Новый Комар. В ходе боёв ВС РФ уничтожили несколько единиц западной техники, в том числе американские бронетранспортёры М113, Stryker, польский Rosomak, боевые машины пехоты Bradley, а также танк Leopard.

Завершаются бои за Курахово. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке утверждает, что ВСУ уже ушли из города.

— Украинской армии снова пришлось покинуть город из-за нехватки людей. Теперь россияне оккупируют Курахово, инфраструктура которого в основном не тронута, а Украине приходится бомбить тысячи потенциальных укрытий с расстояния, — пожаловался Рёпке.

Российские войска также близки к окружению Покровска и Великой Новосёлки. Военный корреспондент Александр Коц считает, что взятие Великой Новосёлки грозит обрушением фронта ВСУ на этом направлении. Американские журналисты пишут, что выход украинских сил из Покровска — крупнейшая неудача.

Курская область, 21 декабря

В Курскую область противник стягивает новые силы. Возможно, что именно здесь Киев готовится повторить попытку большого наступления. При этом тех боевиков, которые сейчас находятся на российской территории, никто не собирается менять. Враг постепенно теряет свои позиции — ВСУ покинули Черкасскую Конопельку.

Хаотичные обстрелы мирных городов Курской области продолжаются. ВСУ ударили по Рыльску. Под огонь попали автовокзал, педагогический колледж, школа и Дом культуры. Четыре человека погибли, среди них есть ребёнок. Ещё 16 было ранено. Расстрелы на оккупированной территории тоже уже вошли в разряд обыденного. Натовская РСЗО HIMARS, предварительно, вела обстрел Рыльска из Черниговской области.

— Командование говорило, что если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, — расправляться на месте, — рассказал сдавшийся в плен Артур Пломбирус. Примечательно, что в Курскую область он попал из тюрьмы, где отбывал наказание за убийства и изнасилования.

Вэсэушник рассказал, как убили в Курской области старую женщину и её мужа. Видео © Telegram / Два майора

Запорожская область, 21 декабря

В Запорожской области возобновились бои. ВСУ пытаются наступать на Энергодар, где находится АЭС, считает военный аналитик Анатолий Радов. Наступление идёт вблизи Васильевки. Говорить об успехах украинских сил на этом участке фронта пока не приходится. Учитывая, что за два года боевых действий здесь были выстроены серьёзные оборонительные сооружения, очередная акция киевского режима похожа на самоубийство. Если же план Киева —потерять резервы, то стоит учесть, что до Запорожья всего 35 километров.

Возможность мирных переговоров

Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу. Фото © Life.ru

Продолжается обсуждение возможности проведения переговоров. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что наша страна готова к диалогу.

— У нас нет предварительных условий, мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чём мы договаривались в Стамбуле в 2022 году, и исходя из реалий на земле, которые складываются сегодня, — отметил глава государства.

Подписывать мирный договор Россия готова только с легитимной украинской властью. Владимир Зеленский таковым сейчас не является. Российский лидер напомнил, что именно Украина пытается избежать переговоров. Действительно, именно Киев выдвигает требования, которые в его случае невозможно исполнить. Например, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что переговоры должны идти на условиях Украины. Украинский депутат Артём Дмитрук прямо сказал, что сесть за стол конфликтующим сторонам мешают Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. При этом главарь киевского режима признал, что у Украины нет сил вернуть Донбасс и Крым.

— Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, — заявил Зеленский.

Странно говорить о переговорах, отвергая их. Даже на перемирие Киев не соглашается. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил такое на время рождественских праздников. Россия готова, но именно Зеленский их отверг. Надежды, что боевые действия прекратятся, нет.

Авторы Даниил Черных