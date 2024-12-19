Путин возложил на Зеленского вину за срыв рождественского перемирия с подачи Орбана

Президент РФ Владимир Путин признался, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приложил немало усилий, чтобы добиться от украинской стороны прекращения огня хотя бы на время рождественских праздников, однако это не принесло результатов. Об этом глава государства рассказал во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

«Что касается краткосрочных перемирий. С этим предложением ко мне обратился Орбан. Он говорит: «Ну чего вам стоит, на день — на два, это же рождественское перемирие, ничего противник за эти 2-3 дня сделать не сможет». Я сказал: «Ну да, наверное, это так. Но вы сначала поговорите с украинской стороной», — рассказывает Путин.

Он подчеркнул, что Киев однозначно ответил Орбану о том, что никакого краткосрочного перемирия или обмена военнопленными не будет, поэтому Россия не может приходить к решениям о передышке на поле боя в одностороннем порядке.