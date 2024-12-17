В офисе Зеленского выставили Орбана лжецом

«Нет никаких предложений реально там, да и какие могут быть предложения, что значит рождественское прекращение огня, если Россия абсолютно точно не будет этого делать, и она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться хотя бы на 100 метров, не считаясь с потерями», — заявил советник.