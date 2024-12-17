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17 декабря, 12:11

В офисе Зеленского выставили Орбана лжецом

На Украине заявили, что Орбан не предлагал им рождественского перемирия

В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского заявили, что не получали никаких предложений на тему рождественского перемирия от премьера Венгрии Виктора Орбана. С таким утверждением выступил советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Нет никаких предложений реально там, да и какие могут быть предложения, что значит рождественское прекращение огня, если Россия абсолютно точно не будет этого делать, и она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться хотя бы на 100 метров, не считаясь с потерями», — заявил советник.

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Как писал Life.ru, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Киеву с желанием провести беседу с Владимиром Зеленским. Он планировал обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией на время Рождества, однако говорить с политиком никто не захотел.

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ТАСС / ЕРА

Николай Рюмин
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