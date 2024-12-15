Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен, что отказ Владимира Зеленского от разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном связан с позицией последнего по украинскому конфликту. Как подчеркнул депутат, Орбан имеет отличную от многих европейских лидеров позицию по данному вопросу.

«Зеленский был и остаётся зависимой марионеткой. Орбан — один из немногих европейских политиков, которые высказывали свою откровенную позицию, и он имеет свою, отличную от многих стран особую позицию по данному конфликту», — сообщил Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Доказательством этому может служить встреча венгерского премьера с избранным президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, Орбан приезжал в Москву.