«Был и остаётся марионеткой»: В Госдуме высказались о хамском выпаде Зеленского в адрес Орбана
Депутат Чепа: Зеленский не стал разговаривать с Орбаном из-за его позиции
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен, что отказ Владимира Зеленского от разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном связан с позицией последнего по украинскому конфликту. Как подчеркнул депутат, Орбан имеет отличную от многих европейских лидеров позицию по данному вопросу.
«Зеленский был и остаётся зависимой марионеткой. Орбан — один из немногих европейских политиков, которые высказывали свою откровенную позицию, и он имеет свою, отличную от многих стран особую позицию по данному конфликту», — сообщил Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Доказательством этому может служить встреча венгерского премьера с избранным президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, Орбан приезжал в Москву.
Напомним, ранее стало известно, что Орбан обращался к Киеву с желанием организовать беседу с Зеленским. Он хотел обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией на время Рождества, однако говорить с политиком никто не захотел.
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