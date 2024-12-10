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Регион
9 декабря, 22:45

Перемирия не будет: США выступили за продолжение кровопролития на Рождество

Госдеп не поддержал призыв папы римского к перемирию во всём мире на Рождество

Вашингтон не поддержал предложение папы римского Франциска о перемирии в зонах всех действующих конфликтов на Рождество. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Миллер подчеркнул, что в некоторых конфликтах, например, в Газе и Судане, США продолжают искать пути прекращения огня. Однако касательно ситуации на Украине дипломат отметил, что это решение должно оставаться за Киевом.

«Украина имеет право защищать себя, я не думаю, что вы увидите, как Россия услышит призыв папы римского и в одностороннем порядке разоружится. Так что пока Украина подвергается нападениям, мы будем продолжать поддерживать их право на самооборону», — заявил Миллер.

Он добавил, что Вашингтон стремится к прекращению всех конфликтов, однако это не всегда означает немедленное перемирие.

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Напомним, 8 декабря папа римский Франциск во время традиционной проповеди на площади Святого Петра призвал к рождественскому перемирию во всех регионах, охваченных военными конфликтами, включая Украину, Ближний Восток и Сирию. Понтифик также попросил молиться о прекращении огня «везде, где страдают от войн и насилия».

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Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Анатолий Цейко
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