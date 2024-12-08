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8 декабря, 14:54

Папа римский призвал к рождественскому перемирию во всём мире

Папа римский Франциск. Обложка © ТАСС / AP / Alessandra Tarantino

Папа римский Франциск. Обложка © ТАСС / AP / Alessandra Tarantino

Папа римский Франциск призвал установить перемирие к Рождеству во всех точках мира, где сейчас бушуют военные действия, включая Украину, Ближний Восток и Сирию. Об этом он сказал во время традиционной проповеди на площади Святого Петра.

«Обращаюсь к правителям и международному сообществу с призывом об установлении перемирия на Рождество на всех театрах военных действий», — сказал глава Ватикана.

Понтифик также призвал молиться о наступлении мира на Украине, Ближнем Востоке , в Палестине, Израиле, Сирии, Мьянме, Южном Судане и «везде, где страдают от войн и насилия».

Во второй половине дня 87-летний папа римский посетит традиционную церемонию возложения цветов к статуе Девы Марии на площади Испании в центре Рима. Мероприятие приурочено к празднику непорочного зачатия Богоматери, который отмечает Римско-католическая церковь.

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Понтифик уже пожилой человек и такие активности даются ему с трудом. Чтобы папа римский берёг своё здоровье, ему ранее подарили изготовленный вручную Папамобиль Mercedes G-Class EV. Электромобиль является воплощением экологической инициативы Папы Франциска, которую он описал в энциклике «Laudato Si».

Владимир Озеров
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