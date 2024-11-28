28 ноября у верующих Гурьев день и первый день Рождественского поста 28 ноября православные верующие России отмечают день памяти покровителя семейного очага Гурия и вступают в Рождественский пост, который продлится 40 дней. 27 ноября, 21:03 Какие православные праздники отмечают в России 28 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / teleginatania

28 ноября — первый день Рождественского поста

28 ноября для православных верующих важный день. Это первый день Рождественского поста, он длится 40 дней — до самого Рождества и установлен в честь рождения Спасителя. И хотя этот пост не такой строгий, как Великий, держать его всё же необыкновенно тяжело, потому что начиная с 31 декабря и вплоть до самого Рождества кругом царят радость и веселье.

По монастырскому уставу весь пост воздерживаются от животной пищи: молока, яиц, мяса.

До дня памяти Николая-угодника, 19 декабря, по вторникам разрешается горячая пища без постного масла.

В среду и пятницу — сухоядение.

В четверг и в выходные можно есть рыбу и растительное масло.

Если праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы приходится на праздничный день, разрешается рыба.

После дня памяти Николая-угодника рыбу можно есть только в субботу и воскресенье.

Начиная с 2 января начинается строгий пост, рыба под запретом, а постное масло можно есть только в выходные.

В сочельник — 6 января — ничего не едят, в крайнем случае разрешается сухоядение.

С появлением на небе первой звезды можно отведать сочива — кашу из пшеничных зёрен с мёдом.

Но большинство верующих в этот день готовятся к всенощному бдению и причастию. А значит, вечером не едят. Разумеется, приведёнными выше правилами руководствуются в первую очередь монахи и мужчины. Слабым, больным, старикам и детям полагается послабление. Какое — зависит от разрешения духовника. Но очень часто верующие сами назначают себе меру поста и стремятся её соблюсти. Чем строже пост, тем больше радость от праздника.

День Гурия, Самона и Авива

На Руси 28 ноября называли Днём Гурия, или Гурьевым днём. Фото © azbyka

На Руси 28 ноября называли Днём Гурия, или Гурьевым днём. День получил название в честь одного из святых мучеников начала IV века.

Святые Гурий и Самон жили в городе Едессе и были схвачены язычниками, преследующими христиан.

Их пытали: били, подвешивали за руки, привязывая к ногам тяжёлый груз, держали в тесных ящиках.

Потом вывезли за город и отрубили головы.

Примерно через 20 лет в этом же городе нашёл свою мученическую кончину дьякон Авив. Он был приговорён к сожжению — и сам, читая молитвы, вошёл в огонь. Он умер, но тело его осталось несгоревшим. Все трое мучеников-христиан были погребены рядом, и на могилах их совершались многочисленные чудеса. Все трое святых считаются защитниками и покровителями брака. Гурию, Самону и Авиву молятся ради избавления от семейных проблем и при охлаждении чувств супругов. В молитвах их так и называют — «небесные покровители честного брака».

28 ноября 2024 года. Приметы

28 ноября все черти прячутся в ад и не выходят на землю до Святок. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

На Руси считали, что 28 ноября все черти прячутся в ад и не выходят на землю до Святок. Крестьяне верили в следующие приметы:

Если снега много — будет лежать до весны.

Если кони ржут — к добру.

Если сильный ветер, то ветра будут дуть до Николы зимнего — до 19 декабря.

В этот день на Руси старались не ссориться: считали, что ссора может перерасти в длительную вражду. Запрещалось объедаться, сплетничать и врать. Следовало проявлять щедрость и не жадничать.

Именины 28 ноября 2024 года

Мужчины: Николай, Дмитрий, Гурий, Евстохий, Маркел, Пётр, Паисий, Фома, Григорий, Никита, Филипп. Женских именин 28 ноября нет.

Авторы Майя Новик