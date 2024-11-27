Церковные праздники в России 27 ноября 27 ноября православные верующие чтят память апостола Филиппа, одного из 12 учеников Иисуса Христа. После этого дня начинается Рождественский пост, именуемый в народе Филипповым. 26 ноября, 21:03 Что можно делать и что нельзя в церковные праздники 27 ноября. Обложка © azbyka.ru

День памяти апостола Филиппа

Дата в 2024 году: 27 ноября, среда.

27 ноября, среда. Церковный праздник.

Согласно тексту Евангелия от Иоанна, апостол Филипп был уроженцем Вифсаиды, как и апостолы Андрей с Петром.

После того как Иисус вознёсся на небеса, Филипп начал проповедовать в Галилее, Греции и других местах. Он был наделён Богом способностью творить чудеса. Однажды апостол встретил женщину, погружённую в скорбь из-за смерти своего ребёнка, и вернул его к жизни. В другой раз во время проповеди толпа разгневалась и хотела побить апостола камнями, но в это время проходила похоронная процессия — и народ потребовал, чтобы Филипп воскресил умершего, что тот и сделал.

В Греции Филиппа хотели убить книжники, прибывшие из Иерусалима, однако нападавшие внезапно ослепли. Позже большинство из них исцелилось благодаря молитвам апостола и приняло христианскую веру.

Апостол Филипп был уроженцем Вифсаиды, как и апостолы Андрей с Петром. Фото © Wikipedia

В 90 году во фригийском Иераполе, что находится рядом с современным Памуккале в Турции, Филипп принял мученическую смерть. Его вместе со сподвижником Варфоломеем распяли вниз головой. На момент казни Филиппу было 87 лет. Во время казни случилось землетрясение, и язычники, охваченные страхом, начали молить апостолов о прощении. Варфоломея успели снять с креста, но Филипп умер на нём. Умирая, он молился о прощении своих палачей.

На месте его казни была воздвигнута восьмиугольная гробница, где и покоились его святые мощи. Впоследствии, около 560 года, останки Филиппа перенесли в Рим и разместили в базилике Двенадцати Апостолов, где они остаются и по сей день. Сама гробница апостола была обнаружена археологами в 2011 году во время раскопок в Иераполисе.

Куделица, или Филиппов день

На Руси 27 ноября называли Филипповым днём и молились апостолу об избавлении от разных недугов, особенно от глазных болезней, просили у него помощи в печалях и скорбях. На следующий день начинается Рожественский пост, который часто именуют Филипповым.

Ещё одно название дня — Куделица. Оно связано с тем, что к 27 ноября завершалось время, когда все женщины от мала до велика готовили кудель — очищенное волокно льна или конопли для прядения. Говорили: «Не напрядёшь зимою, нечего будет ткать летом».

Перед началом поста на Руси люди откладывали заботы и предавались обильным застольям, наслаждаясь вкусной едой. Девушки гадали на будущего супруга. Надо было положить под подушку кусочек мяса, оставшийся после пиршества, и наблюдать за тем, кто придёт во снах.

На Руси 27 ноября молодёжь обменивалась вкусными подарками, стараясь, чтобы никто не остался без внимания, ведь сытость считалась залогом благополучия, здоровья и мира. Фото © Wikipedia / А.И. Вишняков. Крестьянская пирушка. XVIII в.

27 ноября молодёжь обменивалась вкусными подарками, стараясь, чтобы никто не остался без внимания, ведь сытость считалась залогом благополучия, здоровья и мира на весь предстоящий год. Крестьяне не забывали и о домовом, угощая его мясом и молоком, что, по поверью, должно было защитить домашний скот зимой.

В селениях спешили завершить свадебные торжества, поскольку в период поста свадьбы не проводились. Сохранились пословицы, напоминающие об этом: «Кто не успел до Филипповок, жди следующего мясоеда», «Пост свадьбам не союзник, пир не устроит, на гулянку не позовёт».

В этот день строго запрещалось ссориться — чтобы не накликать долгие раздоры, и ругаться — чтобы избежать бед и болезней. Фото © Life.ru

Считалось, что с приходом Дня апостола Филиппа начинается время, когда волки становятся смелее, собираются в стаи и подходят ближе к человеческому жилью, что делало одинокие прогулки по лесу опасными.

Ещё в этот день строго запрещалось ссориться — чтобы не накликать долгие раздоры, а также ругаться — чтобы избежать бед и болезней.

Приметы на 27 ноября

Иней — к урожаю овса, дождь — пшеницы.

Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели.

Снег под ногами сильно скрипит — к стуже.

На Филиппа ворона каркнет — к потеплению.

День пасмурный — к урожаю.

Солнечная погода — к неурожаю.

Именины 27 ноября отмечают

Мужчины: Пётр, Григорий, Николай, Аристарх, Александр, Фёдор, Гавриил, Михаил, Константин.

Пётр, Григорий, Николай, Аристарх, Александр, Фёдор, Гавриил, Михаил, Константин. Женщины: Анна.

Авторы Андрей Соколов