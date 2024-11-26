Церковные праздники в России 26 ноября 26 ноября православные верующие почитают память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского — одного из трёх вселенских святителей. 25 ноября, 21:03 Православные праздники 26 ноября. Обложка © Life.ru, фото © azbyka.ru

День памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

Дата в 2024 году: 26 ноября, вторник.

26 ноября, вторник. Церковный праздник.

Будущий святитель Иоанн Златоуст родился около 347 года в Антиохии в семье военачальника. Его отец, Секунд, умер вскоре после его рождения, а мать, Анфуса, посвятила себя воспитанию сына. Иоанн учился у лучших учителей и с ранних лет углублённо изучал Священное Писание и молитвы. В 367 году его крестил епископ Антиохийский Мелетий, который стал для него духовным отцом.

В 370 году Иоанн был назначен чтецом, а после ссылки святителя Мелетия в 372 году продолжил учёбу у известных наставников. В 386 году он был рукоположен в священники. Иоанн проявил себя как выдающийся проповедник, за что получил прозвище Златоуст. Он проповедовал в храме, собирая множество слушателей.

В 397 году, после смерти архиепископа Нектария, Иоанн был вызван из Антиохии для поставления на Константинопольскую кафедру. Святитель начал с реформы священства и использовал средства, предназначенные архиепископу для создания больниц и гостиниц для паломников, сам же жил крайне скромно. Его деятельность по распространению христианской веры охватила не только Константинополь, но и другие регионы, включая Фракию, Малую Азию, земли славян и готов, Понтийскую область и Крым.

Православная церковь 26 ноября отмечает День памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Фото © Wikipedia

Иоанн много работал над улучшением богослужения, составил литургию и ввёл антифонное пение за всенощным бдением. Он также активно поддерживал своих духовных чад, отправляя письма с наставлениями и утешениями. В 406 году Иоанн заболел. Враги его не унимались и добились приказа перевести святителя из столицы в глухой Питиунт (Пицунду, город в Абхазии). После длительного перехода в Команах силы оставили Иоанна. У склепа святого Василиска утешённый явлением мученика («Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе»), причастившись Святых Тайн, вселенский святитель со словами «Слава Богу за всё!» отошёл ко Господу.

Святитель Иоанн был похоронен в Команах. В 438 году, во время богослужения, патриарх Прокл произнёс похвалу Иоанну, сравнив его с Иоанном Крестителем. Народ, любивший святителя, попросил патриарха обратиться к императору с просьбой о переносе его мощей в Константинополь. Император согласился, но, когда посланцы прибыли за мощами, они не смогли их поднять. В ответ на это император написал послание святителю с просьбой о прощении, и после этого мощи легко были перенесены.

Когда мощи Иоанна прибыли в Константинополь, весь город вышел встретить их. Патриарх открыл гроб, и тело святителя оказалось нетленным и благоухающим. Император со слезами на глазах просил прощения. Мощи были перенесены в Собор святого апостола, при этом народ восклицал: «Прими престол свой, отче!» И все увидели, как святитель Иоанн открыл уста и произнёс: «Мир всем!»

В русском народе праздник 26 ноября называли просто Иоанном. В старину на Руси говорили: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту — вьюги да метели — и даёт им наказ оттепели унять». В это время морозы становятся сильнее, всё живое замирает, растения засыпают, звери прячутся в норы. «На Златоуста всё поле пусто», — замечали люди.

Иоанн Златоуст и императрица Евдоксия. Фото © Wikipedia

С Иоанном начиналась так называемая пельменная пора. В это время хозяйки готовили фарш, используя мясо, рыбу или грибы, и вся семья собиралась, чтобы лепить любимые пельмени. Старались сделать как можно больше, чтобы хватило на несколько обедов. Готовые пельмени замораживали на улице, а потом просто отбирали нужное количество для варки.

В этот же день верующие обращались с молитвами к Иоанну Златоусту, прося его о помощи в борьбе с несправедливостью, о защите от взяточников и обманщиков, надеясь на его заступничество перед небесным судом.

Считалось, что в день Иоанна Златоуста нельзя ругаться даже в сердцах, иначе Бог больше не услышит ваши молитвы. А путешествие, начатое в этот день, будет особенно успешным.

Приметы на 26 ноября

Приметы 26 ноября в России. Фото © «Шедеврум»

Ясное небо — к морозу, а падающие звёзды — к усилению ветра.

Если ветер меняет направление и усиливается, надо ждать метели или снегопада.

Если порывистый ветер к вечеру стихает — погода улучшится.

Снег идёт с небольшими перерывами — к плохой погоде.

Если снег падает крупными хлопьями — это к небольшому, лёгкому морозцу.

Млечный Путь хорошо виден — к стуже.

Звёзды ярко мерцают — к снежной и ветреной погоде.

Лес шумит — к ненастью.

Если днём разыгралась снежная буря — ночью ударит мороз.

Деревья инеем покрылись — к урожайному году. Вообще любые осадки в этот день предвещают хороший урожай.

Зайцы из лесу бегут — к стуже.

Вороны каркают — к оттепели.

Именины 26 ноября отмечают

Мужчины: Ян, Иван, Герман.

Авторы Андрей Соколов