Церковные праздники в России 25 ноября 25 ноября православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери «Милостивая-Киккская», а также день Святителя Иоанна Милостивого, который в народе называют Иван Снежный, или День подарков. 24 ноября, 21:03 Какой сегодня православный праздник в России, 25 ноября. «Шедеврум»

Празднование в честь Киккской иконы Божией Матери

Дата в 2024 году: 25 ноября, понедельник.

25 ноября, понедельник. Церковное название: память чудотворной иконы Божией Матери «Милостивая» («Киккская»).

По легенде, икона Божией Матери «Милостивая-Киккская» была создана святым апостолом Лукой. Вместе с двумя другими иконами он отправил её в Египет. Оттуда образ был переправлен в Константинополь, чтобы уберечь святыню от преследований. Несмотря на многочисленные нападения на корабль, икона благополучно достигла берегов Константинополя и хранилась там в царских чертогах до XII века, после чего была торжественно перевезена на остров Кипр.

Предшествующие события были удивительными. Однажды правитель острова Мануил Вутомитис заблудился во время охоты в горах и встретил старца Исайю, который пытался скрыться, не желая быть узнанным. Мануил, разгневавшись, жестоко избил старца и был за это наказан параличом. Правитель искренне раскаялся и просил старца молиться за его прощение перед Богом.

В одном из видений старцу было открыто, что спасение правителя возможно через перенесение образа Богоматери на Кипр. Мануил оставил старцу деньги для постройки храма во имя Пресвятой Троицы и отправился в путь.

Икона Божией Матери «Милостивая-Киккская» была создана святым апостолом Лукой. Фото © Wikipedia

В Константинополе Мануил долго не решался рассказать императору о видении старца. Однажды, увидев императора Алексея Комнина в глубокой печали, он решил поведать о своём деле. Дочь императора была больна, как и Мануил. Он рассказал о своей болезни и исцелении, которое может быть дано дочери императора, если он передаст образ Богоматери.

Алексей Комнин не хотел расставаться с иконой. Он сделал её копию и предложил Мануилу выбрать один из двух образов. Дочь императора снова заболела, и Алексей Комнин больше не стал хитрить. По преданию, Исайя сам приплыл в Константинополь. Накануне ему во сне явилась Божия Матерь и сказала: «Та икона, на которую сядет пчела, и есть подлинник». С тех пор пчела украшает герб кипрской обители.

Когда корабль с чудотворным образом прибыл на Кипр, не только люди, но и природа склонились перед Владычицей. Был воздвигнут храм, что положило начало мужскому Киккскому монастырю. До сих пор люди обращаются к этой иконе за помощью, исцеляются от бесплодия и женских болезней, а по молитвам к Киккскому образу на землю нисходит дождь в засуху.

Лики Богоматери и Богомладенца на иконе «Милостивая-Киккская» по древнему обычаю закрыты плотным покровом, который никогда не снимается. Даже при замене покровов монахи выносят образ из храма, поднимая его к небу. По преданию, тот, кто осмелится приоткрыть пелену, может ослепнуть.

Иван Милостивый

День святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, отмечается ежегодно 25 ноября. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 25 ноября, понедельник.

25 ноября, понедельник. Другие названия: Иван (Иоанн), Иван (Иоанн) Снежный, День подарков.

Иван (Иоанн), Иван (Иоанн) Снежный, День подарков. Церковное название: святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Значение: Почтение памяти Иоанна Милостивого.

Этот народно-христианский праздник отмечается ежегодно 25 ноября (12 ноября по старому стилю). Верующие православной церкви в этот день чтут память святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

Иоанн, будущий патриарх Александрийский, родился на Кипре в VI веке в семье князя Епифания. После смерти жены и детей он принял иночество, посвятив себя Богу. Строгий пост и постоянная молитва стали его спутниками.

Его доброта и милосердие проявились в полной мере, когда он стал патриархом. Иоанн прославился своим прозвищем "милостивый", которое он заслужил, организовав ежедневную раздачу пищи более 7000 нищим Александрии. Дважды в неделю он лично раздавал милостыню и принимал нуждающихся, а трижды в неделю посещал больных в госпиталях.

Однако болезнь заставила Иоанна оставить патриаршую кафедру. По пути на родной Кипр он увидел во сне призыв Господа. Сон сбылся, когда корабль причалил к острову и Иоанн отправился в свой родной город Амафунт, где и скончался.

Народное название праздника Иван Снежный было получено по причине частых снегопадов в это время. Традиционно в этот день женщины молились Иоанну о послании лучшей милостивой судьбы для своего ребёнка.

К этой дате догуливается последняя свадебная неделя и завершается осенний цикл свадеб. Следующий гуляется уже под Рождество. Те, кто не дождался сватов и свадьбы, ждали Масленицы или Красной горки.

Во многих местах на этот праздник дарят подарки. Это считается доброй приметой.

Приметы на 25 ноября

Какие приметы актуальны 25 ноября. Фото © «Шедеврум»

Если поставленная в выпавший снег соломинка не провалится, то снег уже не растает.

Если в этот день идёт дождь, то в течение семи дней наступит оттепель, а до февраля будет сырая и влажная погода.

Если поутру появилась изморозь — жди вечерних заморозков.

Если в этот день холода не наступили — весна придёт раньше обычного.

Облака низко плывут — к морозным дням. Если они против ветра бегут, то снегопад приближается.

Если в этот день жена накормит мужа орешками, то он не будет ворчать, а станет ласковым.

Если в этот день снег покрыл землю, то весна наступит поздно.

Если при горении дров быстро появляется зола, то скоро наступит тёплая погода.

Огонь в печке шумно трещит и ярко горит — к сухой и морозной погоде.

Именины 25 ноября отмечают

Мужчины: Ян, Фёдор, Теодор, Степан, Савва, Нил, Николай, Матвей, Лев, Константин, Иван, Дмитрий, Даниил, Вольдемар, Владимир, Борис, Афанасий, Александр.

Авторы Андрей Соколов