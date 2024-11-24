День Фёдора Студита. 24 ноября православные отмечают «Фёдора студёного»

На Руси Феодор Студит стал известен в 1065 году, когда все монастыри приняли его устав. Труды святого были собраны в два Катехизиса, один из которых — Малый — широко известен даже среди мирян. Часть поэтического наследия Феодора Студита до сих пор используется в богослужениях. Например, гимны в честь святых или канон «На воздвижение креста Господня». Как и почему имя Феодора стали связывать с морозами, не ясно. Возможно, виной этому дата почитания святого — в конце ноября действительно наступают морозы. Или его фамилия, схожая по звучанию с глаголом «студить». На Руси святому исповеднику Феодору Студиту молились об исцелении от болезней.