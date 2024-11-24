День Фёдора Студита. 24 ноября православные отмечают «Фёдора студёного»
24 ноября православные отмечают день памяти великого сподвижника монашеской жизни Феодора Студита, которого принято называть исповедником.
День Феодора Студита
На Руси имя святого Феодора Студита связывали с морозом. «Феодор Студит землю студит», — говорили крестьяне 24 ноября. Несмотря на это, родился святой в жаркой Малой Азии — в городе Вифиния между Босфором и рекой Сангариус.
- Феодор Студит появился на свет в семье христиан.
- В 782 году семья организовала христианскую общину прямо у себя в поместье.
- Феодор был основателем Студийского монастыря и поборником строгого монашеского устава.
- Он боролся с иконоборцами, считая, что они умаляют полноту человеческой природы Христа.
- Был не раз гоним властями, был изгнан ими из монастыря и скончался в скитаниях, окружённый учениками.
На Руси Феодор Студит стал известен в 1065 году, когда все монастыри приняли его устав. Труды святого были собраны в два Катехизиса, один из которых — Малый — широко известен даже среди мирян. Часть поэтического наследия Феодора Студита до сих пор используется в богослужениях. Например, гимны в честь святых или канон «На воздвижение креста Господня». Как и почему имя Феодора стали связывать с морозами, не ясно. Возможно, виной этому дата почитания святого — в конце ноября действительно наступают морозы. Или его фамилия, схожая по звучанию с глаголом «студить». На Руси святому исповеднику Феодору Студиту молились об исцелении от болезней.
На Руси Феодор Студит стал известен в 1065 году, когда все монастыри приняли его устав. Фото © Wikipedia
Народный календарь. Приметы 24 ноября 2024 года
Крестьянские умы наполнили этот день разными поверьями. Например, раньше на Руси считали, что в этот день «покойники по этому миру тоскуют, обратно к живым хотят». А ещё говорили: «Со Студита станет зябко и сердито». Чтобы зимой не мёрзнуть, на Фёдора Студита ели «огненные щи» — то есть щи горячие, только-только с огня. Верили в такие приметы:
- Если на Студита тепло, то зима будет тёплой.
- Если мороз — к холодной, суровой зиме.
- Если на Фёдора Студёного ветер, значит, грядут страшные морозы.