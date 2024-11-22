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Какой сегодня церковный праздник — 22 ноября 2024 года

22 ноября 2024 года Русская православная церковь отмечает День памяти святой Матрёны Константинопольской. На Руси этот день называли Зимней Матрёной.

21 ноября, 21:03
22 ноября 2024 года православные отмечают несколько праздников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kazakova Yana

22 ноября 2024 года православные отмечают несколько праздников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kazakova Yana

В старину говорили: «Матрёна зиму на ноги ставит». Но сама святая вряд ли подозревала о таких своих способностях.

День памяти Матрёны Константинопольской

22 ноября — День памяти Матрёны Константинопольской. Фото © azbyka.ru

22 ноября — День памяти Матрёны Константинопольской. Фото © azbyka.ru

Матрёна Царьградская, или Константинопольская, родилась в 392 году в Восточной Римской империи, в городе Пергии. Была отдана замуж за богатого человека — некоего Дометиана — и родила ему дочь, а позже переехала в Константинополь.

Молодая женщина была набожной христианкой. Познакомившись с подвижниками церкви, она захотела стать монахиней и посвятить себя Богу. И она, несмотря на возражения мужа, оставила семью, остригла волосы и ушла, переодевшись в мужскую одежду, в мужской монастырь. Там она выдавала себя за евнуха Вавилу. Однако святых отцов Матрёне провести не удалось. И хоть они так и не поняли, что она женщина, — это было открыто им в снах.

Когда Вавилу припёрли к стенке, трудник во всём признался. В своё оправдание Матрёна сказала, что ей был сон: она прячется среди иноков, и муж её не находит. Монахи простили Матрёну и переправили в женский монастырь в город Емес. Там её авторитет среди монашек был столь высок, что она стала настоятельницей. А когда узнала, что к ней едет муж, то уехала через Синай и Берит и поселилась в развалинах. Поскольку по молитвам святой стали исцеляться жители, обращавшиеся к ней за помощью, вскоре на новом месте образовался ещё один женский монастырь. Устав в обители был очень строгий. Вот какие чудеса творила Матрёна:

  • Матрёна Константинопольская исцелила слепого, помазав ему глаза миром.
  • Сумела в пустыне найти источник воды — ключ забил там, где она копнула песок.
  • Победила бесов на капище.

Матрёна Константинопольская скончалась, когда ей было уже 100 лет. Таким образом, её иноческий подвиг длился 75 лет.

Праздник иконы Богородицы «Скоропослушница»

Праздник иконы Богородицы «Скоропослушница» отмечается в православии 22 ноября. Фото © azbyka.ru

Праздник иконы Богородицы «Скоропослушница» отмечается в православии 22 ноября. Фото © azbyka.ru

Икона Божией Матери «Скоропослушница» была написана на стене трапезной в Дохиарском монастыре на Афоне в 1563 году. Эта икона прославилась исцелением слепых, избавлением от плена и спасением терпящих бедствие на море. Позже над иконой построили часовню.

В Россию списки с иконы стали попадать в XIX веке. Самыми чтимыми из них были:

  • Московская (известна исцелениями бесноватых),
  • Лютиковская (известна тем, что помогает тонущим),
  • Козьмодемьянская,
  • Елеонская (находится в Иерусалиме),
  • Невская Скоропослушница (находится в Александро-Невской лавре). В России иконе «Скоропослушница» посвящено 34 храма. Ещё четыре храма ей посвящено за границей: в Эстонии, Белоруссии и Греции.

Приметы 22 ноября 2024 года

22 ноября приметы погоды говорят о будущих урожаях и температуре зимы. Фото © Шедеврум

22 ноября приметы погоды говорят о будущих урожаях и температуре зимы. Фото © Шедеврум

Крестьяне верили, что на Матрёну Зимнюю «зима приезжает на белом коне», и считали, что в этот день можно судить об урожае следующего года. Поэтому верными приметами считались:

  • Если на Матрёну дождь, то хлеба уродятся.
  • Если снег, то май будет дождливым и холодным.
  • Если утром всё покрыто инеем — к морозам.
  • А если утки на Матрёну не улетели, то зима поменяет белого коня на пегого — грядут оттепели.
Церковные праздники в России 21 ноября
Церковные праздники в России 21 ноября
Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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