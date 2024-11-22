Какой сегодня церковный праздник — 22 ноября 2024 года 22 ноября 2024 года Русская православная церковь отмечает День памяти святой Матрёны Константинопольской. На Руси этот день называли Зимней Матрёной. 21 ноября, 21:03 22 ноября 2024 года православные отмечают несколько праздников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kazakova Yana

В старину говорили: «Матрёна зиму на ноги ставит». Но сама святая вряд ли подозревала о таких своих способностях.

День памяти Матрёны Константинопольской

22 ноября — День памяти Матрёны Константинопольской. Фото © azbyka.ru

Матрёна Царьградская, или Константинопольская, родилась в 392 году в Восточной Римской империи, в городе Пергии. Была отдана замуж за богатого человека — некоего Дометиана — и родила ему дочь, а позже переехала в Константинополь.

Молодая женщина была набожной христианкой. Познакомившись с подвижниками церкви, она захотела стать монахиней и посвятить себя Богу. И она, несмотря на возражения мужа, оставила семью, остригла волосы и ушла, переодевшись в мужскую одежду, в мужской монастырь. Там она выдавала себя за евнуха Вавилу. Однако святых отцов Матрёне провести не удалось. И хоть они так и не поняли, что она женщина, — это было открыто им в снах.

Когда Вавилу припёрли к стенке, трудник во всём признался. В своё оправдание Матрёна сказала, что ей был сон: она прячется среди иноков, и муж её не находит. Монахи простили Матрёну и переправили в женский монастырь в город Емес. Там её авторитет среди монашек был столь высок, что она стала настоятельницей. А когда узнала, что к ней едет муж, то уехала через Синай и Берит и поселилась в развалинах. Поскольку по молитвам святой стали исцеляться жители, обращавшиеся к ней за помощью, вскоре на новом месте образовался ещё один женский монастырь. Устав в обители был очень строгий. Вот какие чудеса творила Матрёна:

Матрёна Константинопольская исцелила слепого, помазав ему глаза миром.

Сумела в пустыне найти источник воды — ключ забил там, где она копнула песок.

Победила бесов на капище.

Матрёна Константинопольская скончалась, когда ей было уже 100 лет. Таким образом, её иноческий подвиг длился 75 лет.

Праздник иконы Богородицы «Скоропослушница»

Праздник иконы Богородицы «Скоропослушница» отмечается в православии 22 ноября. Фото © azbyka.ru

Икона Божией Матери «Скоропослушница» была написана на стене трапезной в Дохиарском монастыре на Афоне в 1563 году. Эта икона прославилась исцелением слепых, избавлением от плена и спасением терпящих бедствие на море. Позже над иконой построили часовню.

В Россию списки с иконы стали попадать в XIX веке. Самыми чтимыми из них были: Московская (известна исцелениями бесноватых),

Лютиковская (известна тем, что помогает тонущим),

Козьмодемьянская,

Елеонская (находится в Иерусалиме),

Невская Скоропослушница (находится в Александро-Невской лавре). В России иконе «Скоропослушница» посвящено 34 храма. Ещё четыре храма ей посвящено за границей: в Эстонии, Белоруссии и Греции.

Приметы 22 ноября 2024 года

22 ноября приметы погоды говорят о будущих урожаях и температуре зимы. Фото © Шедеврум

Крестьяне верили, что на Матрёну Зимнюю «зима приезжает на белом коне», и считали, что в этот день можно судить об урожае следующего года. Поэтому верными приметами считались: Если на Матрёну дождь, то хлеба уродятся.

Если снег, то май будет дождливым и холодным.

Если утром всё покрыто инеем — к морозам.

А если утки на Матрёну не улетели, то зима поменяет белого коня на пегого — грядут оттепели.

Авторы Майя Новик