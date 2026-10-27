Церковные праздники в России 21 ноября 2026: Собор архангела Михаила Оглавление Что нельзя делать 21 ноября Молитва архангелу Михаилу 21 ноября 2026 православные отмечают Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, или Михайлов день. Приметы, именины и как отмечали праздник. 8193 8193 Какие церковные праздники отмечают православные 21 ноября. Обложка © Youtube / Друзья Фонда духовного наследия митрополита Антония

21 ноября 2026, в субботу, православные отмечают Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Далее — о значении и традициях праздника.

Михайлов день

Дата в 2024 году: 21 ноября, суббота.

21 ноября, суббота. Другие названия: Михаил, День Михаила-архангела, Михаил Архистратиг, Михайла-грязник, Михайловы оттепели, Михайловские грязи.

Михаил, День Михаила-архангела, Михаил Архистратиг, Михайла-грязник, Михайловы оттепели, Михайловские грязи. Церковное название: Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Значение: почтение памяти архангела Михаила.

Народно-христианский праздник Михайлов день отмечается 21 ноября (8 ноября по старому стилю). Верующие православной церкви в этот день празднуют Собор архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Архангел Михаил — глава небесного воинства, самый почитаемый из ангелов и архангелов. Собор знаменует единство всех небесных сил. По церковному преданию, праздник установили в начале IV века, при Лаодикийском Соборе. Церковные источники так объясняют выбор даты: ноябрь в древности был девятым месяцем года, если считать от марта, и это число соответствует девяти ангельским чинам. А восьмое число напоминает о будущем Страшном суде, когда соберутся все Небесные Силы.

День архангела Михаила — главы небесного воинства, самого почитаемого из ангелов и архангелов, празднуется 21 ноября. Фото © Wikipedia / Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных (новгородская икона, конец XV века)

В русском народе праздник также называли Михайловские грязи и Михайловские оттепели — по причине частых оттепелей в это время, что вызывало грязь на дорогах.

Михайлов день традиционно знаменует начало гуляний. Завершение сельскохозяйственных работ отмечается с размахом — песнями, плясками и обильными застольями. В течение недели столы ломятся от угощений, среди которых обязательно присутствуют пиво, жареное мясо, мёд и пироги.

В этот день задабривают дворового духа – покровителя скота. Чтобы умилостивить его, читают заговоры, оставляют ужин в хлеву и проводят дегтярную полосу вокруг двора. Считается, что в противном случае дворовой покинет двор, а его место займут злые духи.

Приметы на 21 ноября

Утром появился иней — зима будет снежной.

Утром стелется туман — жди оттепели.

Если день выдался ясным — скоро придут крепкие трескучие морозы.

Если на деревьях остаётся мало шишек, а на дубе много желудей, то зима будет мягкой и тёплой.

Идёт мокрый снег — весна будет дождливой. Если в этот день услышать колокола, то в дом может прийти беда.

Собор архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных отмечается 21 ноября. Фото © Life.ru

Именины 21 ноября отмечают

Мужчины: Рафаэль, Павел, Михаил, Гавриил

Рафаэль, Павел, Михаил, Гавриил Женщины: Марфа, Марта

Что нельзя делать 21 ноября

По народным поверьям, 21 ноября нельзя ссориться с близкими, стричь волосы и рассказывать хорошие сны. Церковная дата — день мира и добра. Что можно и нельзя делать в этот день — в материале про Михайлов день.

Молитва архангелу Михаилу

Молитва архангелу Михаилу: «О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, нуждающихся в твоем заступничестве, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых врагов, особенно же укрепи против страха смерти и смущения диавольского и сподоби нас непостыдно предстать Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его. О, всесвятой, великий Михаил Архистратиг! Не пренебреги нами, грешными, молящимися тебе о помощи и заступничестве твоем в веке сем и в будущем, но сподоби нас там вместе с тобою славить Отца и Сына и Святого Духа во веки веков».

Тропарь архангелу Михаилу, глас 4: «Небесных воинств Архистратиг, непрестанно молим тебя мы, недостойные, чтобы ты оградил нас твоими молитвами, под кровом крыл невещественной твоей славы сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих: «От бед избавь нас, как начальник Вышних Сил!»»

Кондак архангелу Михаилу, глас 2: «Архистратиг Божий, служитель Божественной славы, Ангелов начальник и людей наставник, полезное нам испроси и великую милость, как бесплотных Архистратиг».

Авторы Андрей Соколов